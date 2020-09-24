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رياضة

بالأسماء.. حكام مباريات الخميس في الدوري المصري

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:38 ص
الحكم محمد عادل
الحكم محمد عادل
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يسري غازي
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن أسماء حكام مباريات اليوم الخميس لاظارة مباريات الدورى الممتاز.

وجاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي:-
* وادي دجلة وسموحة
محمد يوسف "حكم ساحة"
أسامة عبد اللطيف "مساعد أول"
أحمد لطفي"مساعد ثان"
محمد سعد "حكم رابع"
محمد أبو خاطر "حكم فيديو"
مبروك نبيل "مساعد حكم فيديو".
* المصري والإنتاج الحربي
محمود ناجي"حكم ساحة"
رجب محمد"مساعد أول"
ماجد المليجي"مساعد ثان"
عبد الرحمن محمد"حكم رابع"
أحمد الغندور"حكم فيديو"
سعيد حمزة"مساعد حكم فيديو".
* الجونة وأسوان
أمين عمر"حكم ساحة"
محمود أبو الرجال"مساعد أول"
سمير جمال"مساعد ثان"
محمد إبراهيم"حكم رابع"
محمد سلامة"حكم فيديو"
عمرو رمضان"مساعد حكم فيديو".
* الإسماعيلي وبيراميدز
محمد عادل"حكم ساحة"
يوسف البساطي"مساعد أول"
أحمد نوفل"مساعد ثان"
حسن سعدي"حكم رابع"
صبحي العمراوي"حكم فيديو"
عمرو عايد"مساعد حكم فيديو
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