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ثقافة

"ذاكرة الوطن" يحيي ذكرى عبد الناصر بطلعت حرب

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يقيم مركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء السبت 26 سبتمبر صالون "ذاكرة الوطن.. مشروع للمستقبل"، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لرحيل الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر والذي وافته المنية في 28 سبتمبر 1970.

يدير الصالون الكاتب والمؤرخ محمد الشافعي، ويستضيف شيخ المؤرخين العرب د. عاصم الدسوقي، د. جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والإعلامي محمد الخولي.

يناقش الصالون ملامح الفترة الناصرية، وأهم الإنجازات والتحديات في مسيرة الزعيم الراحل خلال فترة رئاسته لمصر، كما يقام على هامش الصالون معرض لمجموعة صور تذكارية عن حياة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

واستضاف مركز طلعت حرب الثقافى الفترة الماضية، بالتعاون مع البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية "السيرك القومى"، مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية لأطفال منطقه السيدة نفيسه وزينهم التي يقدمها السيرك القومي.

جاء ذلك عقب استأنف عروض السيرك القومى بعد أزمة فيروس كورونا.

ويعتبر السيرك القومى، إحدى الأيقونات الثقافية البارزة والتى مضى على تأسيسها ما يزيد على نصف قرن وحققت الريادة لمصر فى هذا المجال بالمنطقة العربية والقارة الأفريقية.

وتواصل عملية تطوير أداء لاعبيه من خلال مركز تدريب فنون السيرك الجارى تأسيسه حاليا استعدادا لانطلاقه.

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