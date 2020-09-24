سامح شكري: لا إقصاء لأي مقترحات تعزز السلام العادل للقضية الفلسطينية





قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر مستمرة في التنسيق مع الأردن للوصول لحل القضية الفلسطينية، والوصول إلى تسوية سياسية شاملة، واصفا إياها بالقضية المركزية.





وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، أنه لا يوجد أي اقصاء لأي مقترحات تعزز من فرص السلام العادل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن حل القضية الفلسطينية يساهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.





وأشار وزير الخارجية، إلى أن القضية الفلسطينية لازالت القضية المركزية والتى نعمل مع كافة الأطراف الوصول إلى حل بشأنها وإقامة الدولة الفلسطينية .









وتابع وزير الخارجية، أن مصر والأردن أبرمت اتفاقيات سلام وأدى ذلك إلى تكثيف جهودهم لتحقيق السلام والتوصل مع الأطراف وتشجيعهم على الإقدام على خطوات بشأن القضية الفلسطينية .



