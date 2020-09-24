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رياضة

ميار الشريف تواصل تألقها وتفوز فى ثان مباريات الدور التمهيدي ببطولة رولاند جاروس للتنس

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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محمد سمير
نجحت البطلة المصرية ميار شريف لاعبة التنس، في اجتياز مباراة الدور التمهيدى الثاني ببطولة  رولاند جاروس، حيث فازت علي اللاعبةالأمريكية كاتي ماكنالي ، بأداء رائع و بنتيجة ٦/٢ ٦/٤ .

وكانت فازت ميار في مباراتها بالدور التمهيدي الأول على ماريا أوسوريو لاعبة كولومبيا بنتيجة 6-4 و6-0 لتتأهل إلى الدور الثاني.

واحتفى موقع رولان جاروس بميار شريف كونها أول مصرية تحقق الفوز في أي بطولة من بطولات جراند سلام الكبرى.

وتٌعد ميار شريف بطلة مصر في لعبة التنس، هي الأيقونة و الرمز للعبة في الوقت الحالي، بعد أن نجحت في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الأولمبياد في تاريخ اللعبة، حيث لم يسبقها أي لاعبة مصرية إلى الدورات الأولمبية من قبل إضافة إلى مشاركتها في آخر نسختين من بطولة  براج المفتوحة بالتشيك، حيث شاركت في النسخة التي أقيمت سبتمبر الجارى، ومن قبلها بطولة يوليو الماضى ، بخلاف الميدالية الذهبية التي حققتها بمنافسات دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت بالمغرب نوفمبر الماضى، بعد التغلب على لاعبة جنوب أفريقيا ستورم سيمونز بنتيجة 2/0 .

ووصل رصيد ميار شريف من البطولات إلى ثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجي في المنافسات الدولية، و مازال أمامها الكثير لتحصد الكثير و المزيد من الألقاب الفترة المقبلة.

 وتسعى ميار شريف إلى حصد المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة على الصعيد الدولى من أجل التقدم في التصنيف العالمى للعبة،  لتكون ضمن أفضل مائة لاعبة على مستوى العالم، خاصة إنها تمتلك مقومات فنية عالية تساعدها في حصد المزيد والمزيد من البطولات والوصول إلى النهائيات ، و قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا كانت قد وصلت الى الرقم 151 على مستوى العالم.


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