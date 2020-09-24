عبد العال يقود قائمة أسوان لخوض انتخابات مجلس النواب

ضمت القائمة الوطنية للانتخابات البرلمانية 2020 بمحافظة أسوان التى تقدمت بأوراق ترشحها اليوم لائتلاف دعم مصر والتقطت الصور الخاصة بالدعاية الانتخابية لقائمة جنوب وشمال ووسط الصعيد، الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب ،مركز دراو /المدينة) ومن الوجوه الجديدة التى تمثل دوائرها من خلال القائمة الوطنية لللانتخابات مجلس النواب بمحافظة أسوان، هم: نفيين حمدى عبدالله ،مركز دارو ، حسن سيد خليل مركز إدفو ريهام عبدالبنىً، مركز الكلحً.



