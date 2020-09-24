عبد العال يقود قائمة أسوان لخوض انتخابات مجلس النواب

ضمت القائمة الوطنية للانتخابات البرلمانية 2020 بمحافظة أسوان التى تقدمت بأوراق ترشحها اليوم لائتلاف دعم مصر والتقطت الصور الخاصة بالدعاية الانتخابية لقائمة جنوب وشمال ووسط الصعيد، الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب ،مركز دراو /المدينة) ومن الوجوه الجديدة التى تمثل دوائرها من خلال القائمة الوطنية لللانتخابات مجلس النواب بمحافظة أسوان، هم: نفيين حمدى عبدالله ،مركز دارو ، حسن سيد خليل مركز إدفو ريهام عبدالبنىً، مركز الكلحً.
ومن المتوقع أن تتقدم القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بعد غدا الجمعة بأسماء المرشحين للتقديم فى المحاكم الابتدائية بالقاعات الأربعة، وقد تقرر فتح الباب لتلقي طلبات الترشيح من الخميس ١٧-٩-٢٠٢ حتى يوم السبت ٢٦-٩-٢٠٢٠، وذلك لانتخاب ٢٨٤ مقعد الفردي ومثلهم للقائمة المغلقة، كما تقرر بدء الاقتراع بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية يوم الأحد ٢٧-٩-٢٠٢٠ حتى يوم السبت ١٠-١٠-٢٠٢٠، على أن يتم تسجيل بيانات المصريين بالخارج وطباعة أوراق الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء ١٩و ٢٠-١٠-٢٠٢٠ للمرحلة الأولى، والاثنين والثلاثاء ٢و٣-١١-٢٠٢٠ للناخبين بالمرحلة الثانية.