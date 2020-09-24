فتح الله فوزي: تصدي الحكومتين المصرية واللبنانية لأي معوقات تؤثر على حركة انتقال ونفاذ المنتجات بين البلدين

أكد المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، انه حان الوقت حتى نعمل سويا كوزارة للتجارة والصناعة ومجتمع أعمال من أجل تطوير بيئة ومناخ الأعمال الذى تبقي الصناعة أحد أهم أعمدته وركائزه وهو ما ظهر بشكل واضح خلال أزمة كورونا، والتى كشفت ضرورة العمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المنتجين، وتشجيعهم على الاستمرار فى الانتاج والمنافسة.





وأضاف فتح الله خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس حول "مستقبل الصناعة ودور الدولة في مساندة القطاع الإنتاجي" أن الجمعية وأعضائها من المصريين واللبنانيين مستمرة فى تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لتنمية العلاقات الثنائية على جميع المستويات لزيادة حجم التجارة والاستثمار .





وأوضح أنه مرت علينا ظروف صعبة تجاوزناها معا بالعمل والإصرار علي النجاح، والعمل على التكامل بين الميزة النسبية بين البلدين، وتجارب المستثمرين اللبنانيين في مصر تؤكد علي هذا التناغم والتجانس الذى يعد نموذجًا يحتذى به .

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات اللبنانية فى مصر والمشروعات المشتركة فى العديد من مجالات الصناعة والانتاج والمؤسسات المالية والمصرفية وغيرها خير دليل على ان رؤوس الاموال اللبنانية تجد دائما كل الترحيب للفرص المتاحة فى مصر والمساهمة فى التنمية والنمو ،وفي كل خطواتنا كانت وزارة التجارة والصناعة ومازالت داعمة ومساندة للجمعية.

وقال فوزى موجها حديثة لوزيرة التجارة والصناعه نيفين جامع اننا نعلم مدي الضغوط والتحديات ومؤمنون بدورنا والوقوف الى جانب الدولة والقيادة السياسية التى تواجه أخطر واكبر التحديات وهو الدور الذى يتشرف القطاع الخاص بالقيام به كواجب وطني / ورأينا سباق الخير الذى سارع القطاع الخاص وتنافس فى تقديم كل الدعم والمساندة المجتمعية فى ظل ازمة كورونا.





وأوضح فوزى ان الافكار والاحلام والتطلعات نحو مستقبل أفضل للعلاقات الاقتصادية بين البلدين الكبيرين تحتاج إلى إرادة ورغبة حقيقية لدي كافة الاطراف ونحن فى هذا القاء نؤكد على دور القطاع الخاص فى البلدين فى البناء والعمل على تحقيق تكامل حقيقي فى التجارة والاستثمار المشترك الذى تفرضه حسابات المصالح المشتركة وتفرضه ايضًا الظروف الاقليمية والدولية فى المنطقة العربية التى تحتاج إلى وقفة جادة وإرادة صادقة فى حل أي معوقات تقف دون تكامل عربي عربي فى المقام الأول وتكامل وشراكة مصرية لبنانية على الدوام لذلك نتوجه من خلال هذا اللقاء بنداء إلى كافة الجهات الحكومية فى البلدين إلي القيام بدورها فى التصدي لأي معوقات تؤثر على حركة انتقال ونفاذ المنتجات المصرية إلي لبنان والعكس وايضا فى زيادة الاستثمار المشترك .





وطالب فوزى برؤية لوزارة التجارة والصناعة فى مساندة المنتجين والمصدرين وتنمية ورفع قدراتهم الفنية والتسويقية وما تم من خطوات إجرائية وتشريعية.