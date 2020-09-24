رئيس «النيل الوطنية للنقل»: مستعدون لتشجيع جميع الشركات المتعاملة مع ميناء دمياط

استقبل اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، اللواء إمرى عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة النيل الوطنية للنقل النهرى واللواء مصطفى صميدة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة فى زيارة تهدف إلى بحث تطوير التعاون بين الجانبين ،ودراسة كيفية تعظيم دور الشركة فى نقل مختلف أنواع البضائع بواسطة وحداتها عبر المحطة النهرية بميناء دمياط وذلك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء للتشغيل وعدد من قيادات الهيئة ومديرو العموم.





وأكد رئيس هيئة ميناء دمياط دمياط ، على التطوير المستمر الذي تقوم به الشركة لوحداتها النهرية وكذلك التنافسية في تسعير خدمة النقل مما كان له بالغ الأثر فى النجاح التى حققته فى جذبها العديد من العملاء.





من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة شركة النيل بتوافر البنية الأساسية للنقل النهرى بميناء دمياط مما يعطيه ميزة تنافسية كونه ميناء متعدد الوسائط ، كما أشاد بنجاح هيئة ميناء دمياط فى التنسيق المستمر والدائم مع جميع الجهات ذات الصلة بعملية نقل البضائع عبر نهر النيل ، متمنيًا استمرار التعاون بين الجانبين وتطويره بما يتفق مع التوجه العام بتعظيم المنقول من البضائع عبر نهر النيل لما لذلك من مميزات عديدة.





كما أوضح أن الشركة على استعداد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتشجيع جميع الشركات المتعاملة مع ميناء دمياط على زيادة استخدامها للنقل النهرى عبر الميناء.





وتوجه الحضور إلى محطة النقل النهرى بالميناء لمتابعة اكتمال عملية شحن عدد من الوحدات النهرية التابعة للشركة بالقمح قبل مغادرتها الميناء متجهة إلى صوامع امبابة.



