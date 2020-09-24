AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأولمبية تقرر عودة "محجوب" رئيسًا للجنة تيسير الأعمال للاتحاد المصري لرفع الاثقال

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:48 م
محمود محجوب
محمود محجوب
Advertisements
منتصر الرفاعى

أعلن المهندس هشام حطب، رئيس اللجنه الاولمبيه المصرية، أنه تم تشكيل لجنة لتيسير الأعمال للاتحاد المصري لرفع الاثقال برئاسة محمود محجوب، وعضوية كلا من :العميد هاني شيخون، أدهم فؤاد، مهندس احمد عبد الموجود، دكتورة كوثر السعيد، دكتورة وفاء محمد موسى ،مستشار حسين فتحي.


وأوضح حطب أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الرياضة، والنظام الأساسي للجنة الأولمبية، وعلى الشهادة الصادرة من النيابة العامة بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠٢٠ في المحضر الإداري رقم ٣٥٦٠لسنة ٢٠١٩ إداري مدينة نصر وان قرار تشكيل لجنة تيسير الأعمال من الأن  حتى انتهاء الدورة الاولمبيه طوكيو ٢٠٢١.


ومن جانبه ..  أعرب محمود محجوب رئيس لجنة تيسير عن سعادته بعودته إلى بيته اتحاد رفع الأثقال بقرار من اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب واتعهد ببذل أقصى جهد مع زملائي اعضاء اللجنة لعودة النشاط الرياضى للعبة في أقصى سرعة والاستعداد بجدية للاولمبياد المقبلة طوكيو ٢٠٢١.


وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  قد قرر فى ديسمبر 2019  إحالة مسئولي الاتحاد المصري لرفع الأثقال والجهاز الطبي والإداري، إلى النيابة العامة، وذلك بناء على تقرير اللجنة الوزارية التي تم تكليفها منذ شهر أكتوبر 2019 بالتحقيق في الملابسات التي أدت إلى إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لمدة عامين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هشام حطب يكشف لصدى البلد موعد بدء تدريبات الألعاب القتالية

ترشيحاتنا

مد الفترة لـ 30 أكتوبر.. مدبولى: أدعو جميع المواطنين للتقدم فورا لإنهاء إجراءات التصالح

تأكيد على حل الدولتين.. شكري يُشارك في أعمال الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية

فايلر يغادر الأهلي بعد مران الفريق ويفوض وكيله لجلسة الخطيب

بعد انتشار أخبار حول توليه تدريب الأهلي #حسام_حسن يتصدر تويتر

قروض لـ 401 مشروع للمرأة المعيلة فى 16 محافظة من خلال صندوق التنمية المحلية

الرقابة على الصادرات توقف التعامل مع 29 شركة أجنبية منها 15 تركية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

16 مليون إعجاب "لايك" لـ صور ابنة زين مالك وجيجي حديد بعد ولادتها

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل

جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك .. صور