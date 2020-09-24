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تعليم

كلية الألسن: "بدء تسجيل أولى فصول محو الأمية بمركز التنظيم.. وعلى المتعلم اجتياز امتحان لحصول الطالب علي الشهادة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:26 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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قسم التعليم

قالت سلوي رشاد عميد كلية الالسن بجامعة عين شمس، إن كلية الألسن تدعم مشروع محو الأمية مستجيبة لقرارات التعاون بين هيئة التعليم العالي للكبار ووزارة التعليم العالي.

واوضحت في تصريحات خاصة ل "صدي البلد " ان جامعة عين شمس قامت بانشاء"مركز تنظيم محو الامية "داخل الحرم الجامعي وجاري عمليات التسجيل وبدء اولي الفصول الخاصة بها بتلك العام موكدة علي ان كلية الالسن قدمت تعاونها عن طريق محو امية جميع العاملين بها وحصولهم علي شهادة الاجتياز الخاصة بها والتي تم ادراجها ضمن ساعات العمل التدربية بالكلية.

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واضافت " رشاد" انة علي كل طالب محو امية اربع افراد والتي تعتبر احدي شروط التخرج حيث يقوم الطالب بمحو امية فرد سنويا وذلك علي مدار اربع سنوات الدراسة بالجامعة مشيرة الي انة يتم انشاء امتحان علي المتعلم اجتيازة كي يحصل الطالب علي شهادة اتمام مشروع محو الامية وحصولة علي شهادة التخرج.

 

والجدير بالذكر انة وافق المجلس على النظر في توصية لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والخاصة بتفعيل توصية المجلس الأعلى للجامعات حول قيام الطلاب بمحو أمية 4 من الأميين شرطًا أساسًا للحصول على شهادة التخرج، وذلك بالكليات النظرية بدءًا من العام الجامعي 2020/2021م. والنظر في تعديل أحكام اللوائح الداخلية لكليات الجامعة ومعاهدها؛ لتتوافق مع متطلبات نظام التعليم المدمج (الهجين)، واحتساب الحضور عن بعد ضمن 75٪.

 

 حيث  أصدر مجلس جامعة عين شمس، قرارا برقم 36، بشأن إلزام الكليات النظرية بمحو أمية مجموعة من الأفراد كشرط أساسي للحصول على شهادة التخرج، وذلك بمعدل محو أمية من شخص لأربعة أشخاص قبل انتهاء سنوات الدراسة بالجامعة، مقابل عدد من المميزات التي على رأسها ٢٥٠ جنيها نظير محو أمية شخص واحد.

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