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فن

أخبار الفن| النجوم يشاركون في تحدي الطفولة.. الجمهور يطارد معز مسعود

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:20 م
صدى البلد
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


حرص عدد من النجوم على المشاركة في تحدي الطفولة الذي تصدر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، نستعرض لكم أبرزهم من خلال التقرير التالي:


يستعد النجم رامي صبري، لطرح أحدث أغنياته بعنوان «خليني أشوفك تاني» خلال الأيام القادمة عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي على طريقة السينجل.


يواصل الداعية معز مسعود تصدر تريند موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر" بعد تداول أخبار عن ارتباطه بالفنانة حلا شيحة خلال الساعات القليلة الماضية.


طرح الفنان حميد الشاعري، أغنية جديدة بعنوان "عيلتي" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".


حققت أغنية "أوعى" لـ جنات نجاحا كبيرا جدًا، حيث اقتربت من تحقيق مليونى مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية لـ روتانا، على موقع "يوتيوب".


تصدر مشهد النهاية لـ حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" تريند رقم 1 على القناة الرسمية الخاصة بـ قناة dmc دراما، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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