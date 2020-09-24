أخبار الفن| النجوم يشاركون في تحدي الطفولة.. الجمهور يطارد معز مسعود

طرح الفنان حميد الشاعري، أغنية جديدة بعنوان "عيلتي" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

حققت أغنية "أوعى" لـ جنات نجاحا كبيرا جدًا، حيث اقتربت من تحقيق مليونى مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية لـ روتانا، على موقع "يوتيوب".