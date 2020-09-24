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أخبار العالم

544 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن خلال 24 ساعة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:44 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الخميس، مواصلة ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حتى اليوم. 


وكشفت السلطات الصحية في الأردن عن تسجيل 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية. 


وأعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن موسكو تلقت طلبات لتصدير 1.2 مليار جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" إلى دول أخرى. 


وصرح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف - في مؤتمر صحفي عقده اليوم وأوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "من ناحية الاهتمام الدولي، تلقينا طلبات لتصدير أكثر من مليار و200 مليون جرعة من اللقاح".


وأعرب دميترييف عن أمله في أن تصل روسيا حتى أواخر ديسمبر إلى مستوى إنتاج 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" شهريا، ما سيتيح تطعيم جميع الراغبين في ذلك داخل البلاد من 6 إلى 9 أشهر.


وقال : "دون أدنى شك، ستصبح روسيا أول دولة في العالم ستضمن نجاح حملة تطعيم كافة مواطنيها من فيروس كورونا".


وأصبحت روسيا في أغسطس الماضي أول دولة على مستوى العالم تسجل وتشرع في إنتاج لقاح ضد كورونا، وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين أمس عن قرب تسجيل لقاح ثان مضاد للوباء.
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