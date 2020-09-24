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أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة بالمقر البابوي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:17 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية، اليوم الخميس السيد/ هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.


وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن زيارة سفير دولة كوريا الجنوبية للمقر البابوي تهدف إلى التعارف على قداسة البابا تواضروس الثاني، وذلك عقب توليه منصبه، سفيرًا لبلاده بمصر.


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كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أكد في وقت سابق اليوم أن نهر النيل هدية من الله مثل الهواء والشمس لكافة البشر، لذلك أصلي وأثق أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان سوف تمضي قدمًا نحو الحل الملائم للجميع.


وأشاد قداسة البابا تواضروس الثاني - خلال استقباله للسفير الإثيوبي الجديد بالقاهرة ماركوس تيكلي بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية - بقوة العلاقة بين مصر وإثيوبيا وكذلك بين الكنيستين المصرية والإثيوبية.


وأشار قداسة البابا تواضروس الثاني إلى زيارته الطيبة لإثيوبيا وعلاقة المحبة التي تربطه بغبطة البطريرك أبونا متياس بطريرك الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية.


ونوه البابا تواضروس الثاني إلى أهمية الدور الذي يقوم به سفير الدولة لتقوية العلاقات بين البلدين خلال فترة خدمته في مصر، وكذلك في تقارب الشعبين المصري والإثيوبي. 

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