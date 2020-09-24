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رياضة

البيان المتداول غير صحيح.. الأهلي: لم يصدر أي قرار عن قطاع الكرة حتى الآن

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:20 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
نفى مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب صدور بيانات أو قرارات فيما يخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 

وقال الأهلي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي:" لم تصدر عن النادي أية قرارات أو بيانات تخص قطاع الكرة، لا سيما الفريق الأول لكرة القدم، وأن البيان الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وكل ما جاء فيه غير صحيح بالمرة".

وأكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي إن النادي لم تصدر عنه أي قرارات أو بيانات تخص قطاع الكرة، لا سيما الفريق الأول لكرة القدم، وإن البيان الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وكل ما جاء فيه غير صحيح بالمرة، وإن علاقة الأهلي ومديره الفني شأن داخلي.

وكشفت مصادر خاصة أن محمود الخطيب رئيس الأهلي ولجنة التخطيط تعقد إجتماعًا حاليًا لمناقشة سيناريوهات حال رحيل فايلر.

واضافت أن محمد  يوسف وعماد النحاس هم الإختيارات المتاحة حاليًا لقيادة الفريق وإن كان هناك إتجاهًا للتعاقد مع مدير فني أجنبي.
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