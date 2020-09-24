الدعاء المستجاب.. صحابي كان يدعو به ويستجيب الله له كل مرة

أكل الحرام

سؤال الله عز وجل ما لا يجوز

غفلة القلب

ومن

استيلاء الغفلة على القلب، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ادْعُوا الله وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ»، رواه الترمذي.