AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نظام جديد لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:42 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
Advertisements
نهلة الشربيني
عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا اليوم الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس، والسادة رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

اقرأ أيضا :

فى مستهل الجلسة، وقف أعضاء المجلس دقيقة حدادا على روح محمد فريد خميس الذى وافته المنية يوم ١٩ سبتمبر ، حيث أشاد الوزير بمسيرته الكبيرة والعطرة فى مجال الصناعة والمجال التربوى حيث كان رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، وراعى ومؤسس أكاديمية الشروق. 

وأكد الوزير أنه بدءا من الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠٢١ سيكون هناك نظام جديد لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة مماثل تماما للمعمول به فى الجامعات الحكومية؛ لضمان العدالة التامة والشفافية بين الطلاب مع الأخذ فى الاعتبار الاختبارات الشخصية التى تجريها الجامعات الخاصة، وفى هذا الصدد طالب الوزير بتشكيل لجنة تضم الدكتور صديق عبد السلام أمين عام المجلس، والدكتور حاتم البلك رئيس جامعة سيناء، والدكتور سمير شاهين المسئول عن التنسيق الحكومى، والدكتور شريف كشك؛ بهدف وضع أساسيات ومعايير هذا النظام لعرضه على المجلس فى جلسته المقبلة.

اقرأ أيضا :

كما شدد الدكتور عبد الغفار على أهمية دعم الكليات الجديدة التى تريد الجامعات الخاصة إنشائها بالتخصصات الجديدة التى يحتاج إليها المجتمع، وتخدم مقتضيات التنمية الشاملة فى مصر.

وفيما يخص القواعد الخاصة بقبول المنح الدراسية المجانية للطلاب المتفوقين وغير القادرين والحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية من مدرسة حكومية مصرية للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠٢١، أشار الوزير إلى اتباع نفس القواعد المتبعة فى الأعوام السابقة بأن تكون نسبة عدد المنح المجانية المقدمة من الجامعة ٥٪ من أعداد الطلاب المقررة بكل كلية من كليات الجامعة وذلك بجميع كليات الجامعات الخاصة، فيما عدا كليات الصيدلة وطب الأسنان يخصص بها عدد قليل من المنح (من ١ إلى ٥) منحة بكل كلية وذلك للفئات التالية: أبناء ومنسوبى الشهداء ومصابى العمليات العسكرية، وأبناء شهداء جائحة كورونا من العاملين فى القطاع الطبى(الجيش الأبيض)، وأبناء المناطق النائية والمحافظات الحدودية، ومرضى الأورام والأمراض المستعصية من الطلاب المتفوقين، وذوى الاحتياجات الخاصة. 

كما أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى السماح لطلاب مدارس STEM بقبولهم بمصروفات فى كليات الجامعات الخاصة بحد أدنى فى القبول يصل ل ٥٪ أقل من نظيراتها فى التنسيق الحكومى. 

كما طالب الوزير السادة رؤساء الجامعات بأهمية استبقاء بعض الأماكن بكليات الجامعات الخاصة لاستيعاب الحاصلين على الثانوية العامة من دولة الكويت، وكذلك طلاب الدور الثانى إذا أمكن. 

ومن جانبه أشاد د. صديق عبد السلام بجهود السيد وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى الطفرة التى شهدتها المشروعات القومية الكبرى فى قطاع التعليم العالى، مشيرا إلى دعم القيادة السياسية لقطاع التعليم العالى والبحث العلمى، والذي يؤكد أن تطوير منظومة التعليم الجامعي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والدولة المصرية بما يخدم مصلحة المواطنين خاصة الشباب، مشيرا إلى افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ١٦ سبتمبر الماضى عددا من المنشآت التعليمية كالجامعة المصرية اليابانية، وعدد من الجامعات الأهلية، وكذلك مشروعات لوزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم.

وافق المجلس على إنشاء جامعة المنصورة الأهلية المنبثقة من جامعة المنصورة الحكومية والتى تعد باكورة الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات المصرية الحكومية، والتى وجه السيد رئيس الجمهورية بإنشائها.

وأحيط المجلس علما بتعديل مسمى كلية العلوم الصحية والطبية بجامعة ٦ أكتوبر، وكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكلية العلوم الصحية والتطبيقية بجامعة الدلتا ليصبح مسمى تلك الكليات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، مع إضافة كلية التمريض إلى كليات جامعتى ٦ أكتوبر، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.   
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

%95 للطب و90% للصيدلة.. التعليم العالي تعلن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

إعلان الأعلى للجامعات الخاصة الحد الأدنى بالكليات.. 95% للطب البشرى و90% للأسنان والصيدلة 80% كلية الهندسة.. التعليم العالي تطالب بعدم زيادة مصروفات الجامعات الخاصة هذا العام

المجلس الأعلى للجامعات يوجه رسالة شكر وعرفان للرئيس السيسي على دعمه لمنظومة التعليم

لطلاب تنسيق 2020.. كل ما تريد معرفته عن جامعة الجلالة.. استقبال اكثر من 2000 طالب بالعام الجديد.. ومدن جامعية ورعاية صحية ومِنح للمتفوقين

ترشيحاتنا

البيان المتداول غير صحيح.. الأهلي: لم يصدر أي قرار عن قطاع الكرة حتى الآن

مستشار الرئيس للصحة: وفيات كورونا ستختفي قريبا.. فيديو

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية

تعليق ساخر من إبراهيم سعيد على رحيل فايلر وكارتيرون عن تدريب الاهلي والزمالك | شاهد

الغدر بيجري في دمهم.. مصطفى بكري يعلق على حادث سجن طرة واستشهاد 4 ضباط.. فيديو

خلال أسبوعين .. مقاتلتان بالبحرية الأمريكية تحترقان في الجو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية