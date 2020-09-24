كارتيرون يقود التعاون السعودي للتأهل لـ دور الـ16 بـ دوري أبطال آسيا

تأهل فريق التعاون السعودي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى دور الـ 16 فى إطار منافسات دورى أبطال آسيا بعد تحقيقه الفوز على نظيره الدحيل القطرى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الخميس فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.





ومن المقرر أن يواجه فريق التعاون السعودي فى دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا فريق النصر السعودي على ملعب استاد المدينة التعليمية يوم الأحد القادم.





كان حمدان الرويلي لاعب التعاون السعودي تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة الدحيل القطري مساء اليوم الخميس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا



