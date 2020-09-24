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محافظات

5 محاضرات توعوية لقافلة الأزهر الشريف بمحافظة شمال سيناء

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:29 م
صدى البلد
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احمد صالح
بدأت اليوم فعاليات قافلة الأزهر الدعوية والطبية في أرجاء محافظة شمال سيناء بإلقاء 5 محاضرات في اليوم الاول لنشاط القافلة ، والذي يستمر حتى يوم الأحد 27 سبتمبر 2020م.


بدأت فعاليات قافلة الأزهر الشريف بمدينة العريش، شمال سيناء ، بإلقاء ندوة لأفراد إنفاذ القانون في سيناء بعنوان ( الانتماء وحب الوطن والدفاع عنه ) وحاضر فيها كل من فضيلة الشيخ عبدالحميد متولى ، والدكتور أحمد محمد بيبرس ، والشيخ على عبدالجليل أعضاء القافلة.


كما تم عقد ندوة بجمعية حقوق المرأة السيناوية بالعريش بعنوان ( دور المرأة المجتمعي، والحد من زراعة المخدرات والاتجار فيها )، حاضر فيها كل من الشيخ إبراهيم جاد ، والشيخ محمد معتوق، والشيخ صالح مهدى الجوهري اعضاء القافلة.


وتم فتح باب المناقشة، وفى نهاية الندوة تم طرح عدد من الأسئلة والإجابة عنها، واختتمت الندوة بتوزيع عدد من المساعدات الغذائية، والشنط المدرسية على بعض الأسر الفقيرة، والأيتام. 


وتوالت اللقاءات بمديرية التضامن الاجتماعي بالعريش، بعنوان: ( دور المرأة الاجتماعي، ومدى تفعيله )، وقد حاضر فى الندوة الشيخ عبدالحميد متولي، والدكتور أحمد بيبرس ، والشيخ رمضان جودة ،أعضاء القافلة . حضر الندوة عدد من العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي، ورؤساء الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرأة السيناوية. 


واختتمت لقاءات اليوم بمركز شباب العريش، بلقاء عدد من الشباب، وكانت الندوة بعنوان ( المخدرات وأثرها على الشباب ) حاضر فيها الدكتور عبدالله سلامة ، والشيخ عبدالحميد متولى ، والشيخ إبراهيم جاد الكريم، والشيخ هانى إسماعيل،اعضاء القافلة .


ودار بعد اللقاء حوارات وتساؤلات حول الموضوع المطروح، وفى نهاية اللقاء تم تقديم الشنط المدرسية على الأيتام والطلبة غير القادرين، بالإضافة إلى عدد من مجلة نور على الحاضرين. 


واستمرت أعمال القافلة الدعوية بمدينة بئر العبد، حيث بدأ اللقاء بشباب قرية الكرامة، وكان اللقاء بمركز شباب بئر العبد وعقدت الندوة بعنوان: (مخاطر الادمان، والحفاظ على الصحة).


وفى نهاية اللقاء تم توزيع عدد من الشنط المدرسية علي الطلاب غير القادرين، والأسر الفقيرة، ثم تلاها انعقاد ندوة دينية تثقيفية بجمعية العلاقات الإنسانية بمدينة بئر العبد.
 

وجاء نشاط القافلة الطبية بمستشفى نخل العام للكشف بالمجان على الحالات المرضية وصرف الادوية المجانية على المرضى وذلك كهدية مقدمة من مشيخة الازهر الشريف الى ابناء وسط سيناء.


واستمرت فعاليات القافلة الطبية بمركز ومدينة نخل، وذلك بالكشف على قاطني المدينة، وصرف الأدوية المجانية اللازمة، وتوزيع المساعدات الغذائية، والشنط المدرسية على غير القادرين، وعدد من الأغطية تأهبا لبرد الشتاء، وعدد من مجلة نور التي تصدرها رابطة العالمية لخريجي جامعة الأزهر الشريف. 

5 محاضرات توعوية لقافلة الأزهر الشريف بمحافظة شمال سيناء
5 محاضرات توعوية لقافلة الأزهر الشريف بمحافظة شمال سيناء
5 محاضرات توعوية لقافلة الأزهر الشريف بمحافظة شمال سيناء
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