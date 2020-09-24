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سيارات

يا فرحة ما تمت| هكذا تحطمت سيارته بعد 20 دقيقة من شرائها.. صور

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:20 م
يا فرحة ما تمت..حطم
يا فرحة ما تمت..حطم سيارته بعد 20 دقيقة فقط من شرائها..صور
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كريم جمال
يا فرحة ما تمت.. تنطبق هذه العبارة على صاحب سيارة سيىء الحظ، بعدما تعرض بسيارته الجديدة لحادث سير بعد مرور 20 دقيقة فقط على شرائها، الأمر الذى أصابه بالصدمة الشديدة.


كما تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى الشهير فيسبوك فى الساعات القليلة الماضية صورة تظهر السيارة عقب تحطمها، وهى سيارة من علامة لامبورجيني هوراكان بيروفورمانتي سبايدر الخارقة.


وكانت الحادثة قد وقعت على أحد الطرق البريطانية، لسيارة لامبورجيني طراز هوراكان بيروفورمانتي سبايدر، وبسبب الأضرار البالغة التى لحقت بها جراء الحادث، أصابها الدمار كليًا.

تعود تفاصيل الواقعة عندما خرج صاحب السيارة من المعرض فور شرائها، وانطلق بها على الطريق ولسوء حظه اصطدم بها بعد 20 دقيقة فقط من مغادرته، بسبب عطل فني أصابها على الطريق السريع جعلها تتوقف إجباريًا، فاصطدامت سيارة أخرى مسرعة به من الخلف، و الحقت بها ضررًا بالغًا، ولحسن الحظ لم يصب سائقها بإصابات بالغة، حيث أصيب بجروح سطحية في الرأس.


جدير بالذكر أن هذه السيارة تأتى بمحرك V10 بسعة 5.2 لتر، بقوة 631 حصانًا و600 نيوتن لكل متر من عزم الدوران، وتتسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة في 3.1  ثانية فقط، بسرعة قصوى تصل إلى 325 كيلو متر/الساعة.
يا فرحة ما تمت| هكذا تحطمت سيارته بعد 20 دقيقة من شرائها.. صور
يا فرحة ما تمت| هكذا تحطمت سيارته بعد 20 دقيقة من شرائها.. صور
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