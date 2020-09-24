وزارة الأوقاف توافق على إنشاء مركز ثقافى إسلامي في مطروح

اعلن الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الاوقاف بمطروح موافقة وزارة الاوقاف على انشاء مركز ثقافى اسلامى موافقة وزارة الاوقاف على انشاء مركز ثقافى اسلامى بمحافظة مطروح في خطة العام المقبل .









جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور اللواء اشرف ابراهيم السكرتير العام وعدد من مديري المديريات والادارات لمناقشة الخطة الاستثمارية لعدد من القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة والمشروعات المقترحة خلال الخطة القادمة 2020/2021.





واضاف ان الهدف من انشاء المركز الثقافى الاسلامى بمحافظة مطروح لتعليم وتخريج كوادر دينية من خريجى الجامعات المصرية بعد تأهيلهم وتدريبهم وتعليمهم الاحكام والقضايا الفقية والدينية وتعاليم الدين الصحيحة وتصحيح المفاهيم والافكار الدينية .





وأوضح أن مدة الدراسة عامين بالمركز ، ثم يتم منحهم شهادة دبلوم من وزارة الاوقاف لتخريج واعظ أو واعظة دينية ويمكن الاستعانة بهم كأئمة وخطباء مساجد لسد العجز فى بعض المساجد .





وأشار أنه تم اختيار مسجد التقوى وسط مدينة مرسى مطروح كمقر للمركز الثقافى الاسلامى .





واشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بانشاء المركز الثقافى الاسلامى مع تقديم محافظة مطروح لكل الدعم للمركز لتخريج كوادر دينية مؤهلة من خلال علماء الاوقاف والازهر الشريف وتدريبهم على إمامة المساجد والخطبة من على المنبر .



