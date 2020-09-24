AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وزارة الأوقاف توافق على إنشاء مركز ثقافى إسلامي في مطروح

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:32 م
وزارة الأوقاف توافق
وزارة الأوقاف توافق على إنشاء مركز ثقافى إسلامي بمطروح
Advertisements
ايمن محمود
 اعلن  الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الاوقاف بمطروح موافقة وزارة الاوقاف على انشاء مركز ثقافى اسلامى بمحافظة مطروح في خطة العام المقبل .


جاء ذلك  خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة برئاسة  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور اللواء اشرف ابراهيم  السكرتير العام وعدد من مديري المديريات والادارات لمناقشة  الخطة الاستثمارية لعدد من القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة والمشروعات المقترحة خلال الخطة القادمة 2020/2021.

واضاف ان الهدف من  انشاء المركز الثقافى الاسلامى بمحافظة مطروح لتعليم وتخريج كوادر دينية من خريجى الجامعات المصرية بعد تأهيلهم وتدريبهم  وتعليمهم الاحكام  والقضايا الفقية والدينية وتعاليم الدين الصحيحة وتصحيح المفاهيم والافكار الدينية .

وأوضح أن مدة الدراسة عامين بالمركز  ، ثم  يتم منحهم شهادة دبلوم من وزارة الاوقاف لتخريج واعظ أو واعظة دينية  ويمكن الاستعانة بهم كأئمة وخطباء مساجد لسد العجز فى بعض المساجد .

وأشار أنه تم  اختيار مسجد التقوى وسط مدينة مرسى مطروح كمقر للمركز الثقافى الاسلامى .

واشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بانشاء المركز الثقافى الاسلامى  مع تقديم محافظة مطروح لكل الدعم  للمركز لتخريج كوادر دينية مؤهلة من خلال علماء الاوقاف والازهر الشريف  وتدريبهم على إمامة المساجد والخطبة من على المنبر .

وتقدم بالشكر لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ولعلماء وزارة الاوقاف على الاهتمام بمطروح واقامة المركز بها.
وزارة الأوقاف توافق على إنشاء مركز ثقافى إسلامي في مطروح
وزارة الأوقاف توافق على إنشاء مركز ثقافى إسلامي في مطروح
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزارة الأوقاف تعلن انضمام 3 مديريات في مشروع صكوك الأضاحي

منح مجانية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لطلاب الثانوية العامة بمطروح

محافظ مطروح يفتتح مسجد بعلم الروم ويستمع لمطالب المواطنين

افتتاح مسجد السلام بواحة سيوة.. صور

محافظ مطروح يفتتح المساجد الجديدة ويشيد بوزير الأوقاف

محافظ مطروح يتفقد إنشاء مدرسة ابن سينا الرسمية تمهيدا لافتتاحها.. شاهد

ترشيحاتنا

إحنا ولاد مين.. توءم يبحثان عن أهلهما منذ 20 عاما.. فيديو

متحدث الحكومة يوضح حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تنفي إغلاق مترو الأنفاق الجمعة والسبت وتعلن عن مواعيد التشغيل

بقيادة كارتيرون| موعد مباراة التعاون مع النصر السعودي فى دور الـ16 بدورى أبطال آسيا

منافس الزمالك.. مدافع الرجاء يتعرض لإصابة قوية في مباراة أمام الوداد البيضاوي

انتهاء اجتماع الأزمة.. علاقة الاهلي وفايلر تصل لطريق مسدود

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للسيدات | نصائح وطرق طبيعية للتخلص من تساقط الشعر

بسبب الغيرة.. أب بلا رحمة يسمم طليقته ورضيعهُ | شاهد

خسارة الوزن أبرزها.. فوائد صحية مذهلة لـ الليمون الأسود