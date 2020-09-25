رئيس اتحاد التأمين: القطاع لم يتأثر بشكل كبير من جائحة كورونا.. فيديو

قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن قطاع التأمين لم يتأثر بشكل كبير من جائحة فيروس كورونا.





وأضاف علاء الزهيري في مداخلة هاتفية في برنامج "مش بالكلام" المذاع على قناة "المحور"،: "لا يوجد انخفاض كبير في أقساط التأمين".





وتابع علاء الزهيري: "بعض المواطنين في فترة التوقف وحظر الحركة توقفوا عن شراء السيارات وبالتالي تأثر التأمين على السيارات".





وأكمل علاء الزهيري: "التأمين في عمليات النقل البحري تأثرت نتيجة انخفاض علمية الاستيراد والتصدير وعلى الرغم من ذلك فإن قطاع التأمين في مصر لم يتأثر بشكل كبير".





ولفت علاء الزهيري: "قطاع التأمين المصري سدد العديد من التعويضات على مدار سنوات، وقطاع كبير من المصريين يعلم دور قطاع التأمين والشركات والأفراد يثقون في التأمين لأنه يحافظ على حياتهم وممتلكاتهم".