سعر صادم لبنطلون جينز ببقع الأعشاب موضة شتاء 2020

بعد انتشار لجينز الممزق ، يبدو أن الجينز المتسخ هو أحدث صيحات الموضة. ابتكرت العلامة التجارية الفاخرة الشهيرة Gucci مجموعة متنوعة من الجينز الأزرق مع بقع العشب المزيفة ، كجزء من مجموعة خريف / شتاء 2020 للرجال.
يحتوي هذا الجينز على بقع عشب حول منطقة الركبة. إذا لم تجد هذا التصميم الجديد غريبًا بما فيه الكفاية ، فانتظر حتى نخبرك عن سعره - حيث يبلغ سعره 600 جنيه (56501 روبية) ، كما هو مذكور على موقعه على الإنترنت.
حول هذه السراويل باهظة الثمن ، كتب الموقع الإلكتروني ، "هذا البنطال الجينز واسع الساق مصنوع من قطن عضوي معالج خصيصًا للحصول على تأثير شبيه بالبقع.
هذا المنتج مصنوع من القطن العضوي بنسبة 100 في المائة، يتم إنتاجه من خلال عمليات الزراعة والتصنيع التي لا تتضمن مواد كيميائية ضارة أو مبيدات حشرية أو أسمدة صناعية، وتتضمن طرقًا تحترم التنوع البيولوجي والنظم البيئية، وتحسن جودة التربة، وتقلل من استهلاك المياه ".
بصرف النظر عن ما تسميه غوتشي بنطلون الدنيم العضوي الصديق للبيئة، تبيع العلامة التجارية أيضًا ملابس الدنيم المغسولة صديقة البيئة - تلك التي بها بقع عشب مزيفة - والتي تتوفر على الموقع بسعر 1400 دولار أمريكي (1،03،479 روبية).
بالطبع، أصبح مستخدمو الإنترنت هائجين، حيث تساءل الناس عن سبب شراء أحدهم للجينز الملون مقابل مثل هذا السعر الباهظ بينما يمكنك بسهولة أن تتسخ في الحديقة نفسها.