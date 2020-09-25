سعر صادم لبنطلون جينز ببقع الأعشاب موضة شتاء 2020

حول هذه السراويل باهظة الثمن ، كتب الموقع الإلكتروني ، "هذا البنطال الجينز واسع الساق مصنوع من قطن عضوي معالج خصيصًا للحصول على تأثير شبيه بالبقع.

هذا المنتج مصنوع من القطن العضوي بنسبة 100 في المائة، يتم إنتاجه من خلال عمليات الزراعة والتصنيع التي لا تتضمن مواد كيميائية ضارة أو مبيدات حشرية أو أسمدة صناعية، وتتضمن طرقًا تحترم التنوع البيولوجي والنظم البيئية، وتحسن جودة التربة، وتقلل من استهلاك المياه ".





بصرف النظر عن ما تسميه غوتشي بنطلون الدنيم العضوي الصديق للبيئة، تبيع العلامة التجارية أيضًا ملابس الدنيم المغسولة صديقة البيئة - تلك التي بها بقع عشب مزيفة - والتي تتوفر على الموقع بسعر 1400 دولار أمريكي (1،03،479 روبية).



