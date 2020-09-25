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تكنولوجيا

خصم 50%.. اشتري سماعة AirPods 2 بـ980 جنيها

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:06 ص
للنشر9 صباحا..خصم
للنشر9 صباحا..خصم 50%.. اشتري سماعة AirPods 2 بـ 980 جنيهاً
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كريم جمال
نجحت سماعة آبل اللاسلكية AirPods  فى خطف الأنظار وإعجاب الملايين حول العالم عند ظهورها لأول مرة فى عام 2017، ولكن ظل سعرها المرتفع يشكل عائقًا للحصول عليها، خاصةً مع ظهور الجيل الثانى المحسن منها AirPods 2، حيث عمر أطول للبطارية، و ميزة الشحن اللاسلكي.

استطاعت سماعة AirPods 2 السيطرة تمامًا والانفراد بالقمة فى هذه الفئة من سماعات الهواتف الذكية اللاسلكية، والتى يمكنك بفضل هذا العرض شرائها بأقل من نصف سعرها الأصلي.

و يوفر موقع إيباى الشهير فرصة إقتناء نسخة من سماعة آبل الجيل الثاني AirPods 2، مقابل سعر 62 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 980 جنيهًا مصريًا.

يذكر أن الجيل الثانى من سماعة آبل الشهيرة كان قد ظهر فى عام 2018، وهى النسخة المحسنة عن الإصدار الأول من حيث جودة الصوت، وبطارية ذات سعة أكبر وبالتالى وقت استماع أكثر.

وتأتى Apple AirPods 2 باللون الأبيض، إلا أنه يمكنك تغيير لونها بوضع ماتحب من الـ skins، أو وضعها فى الغطاء المخصص لها لحمايتها من الخدوش والأتربة.

يمكنك الحصول على سماعة Apple AirPods 2 من هذا الرابط.

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