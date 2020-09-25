خصم 50%.. اشتري سماعة AirPods 2 بـ980 جنيها

نجحت سماعة آبل اللاسلكية AirPods فى خطف الأنظار وإعجاب الملايين حول العالم عند ظهورها لأول مرة فى عام 2017، ولكن ظل سعرها المرتفع يشكل عائقًا للحصول عليها، خاصةً مع ظهور الجيل الثانى المحسن منها AirPods 2، حيث عمر أطول للبطارية، و ميزة الشحن اللاسلكي.
استطاعت سماعة AirPods 2 السيطرة تمامًا والانفراد بالقمة فى هذه الفئة من سماعات الهواتف الذكية اللاسلكية، والتى يمكنك بفضل هذا العرض شرائها بأقل من نصف سعرها الأصلي.
و يوفر موقع إيباى الشهير فرصة إقتناء نسخة من سماعة آبل الجيل الثاني AirPods 2، مقابل سعر 62 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 980 جنيهًا مصريًا.