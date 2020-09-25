خصم 50%.. اشتري سماعة AirPods 2 بـ980 جنيها

ول مرة فى عام 2017، ولكن ظل سعرها المرتفع يشكل عائقًا للحصول عليها، خاصةً مع ظهور الجيل الثانى المحسن منها

AirPods 2

، حيث عمر أطول للبطارية، و ميزة الشحن اللاسلكي.