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فن

بقيمة 36 مليون دولار .. فيلم Tenet يحقق إيرادات في أمريكا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 07:54 ص
Tenet
Tenet
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شروق ابراهيم
حقق فيلم Tenet في شباك تذاكر السينما الأمريكية البوكس اوفيس لهذا الأسبوع،إيرادات بلغت ٣٦ مليون دولار امريكي من اجمالي ايرادات حول العالم بلغت ٢٥١ مليون دولار.

وحصد الفيلم الذي حظى بإشادات في افريقيا واسيا واورويا واستراليا ٢١٥ مليون دولار امريكي وذلك بعد طرحه في دور العرض العالمية يوم ١٧ يوليو الماضي.

كان الفيلم قد تم تأجيله لعدم مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم تحديد عدة مواعيد سابقة لعرضه ولكن سرعان ما تم تأجيل عرضه عدة مرات.

الفيلم من بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.
 
وتدور أحداث الفيلم الجديد Tenet، فى إطار دراما وتشويق وأكشن، وسيكون من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، ولم تكشف الشركة المنتجة عن قصة العمل الجديد، ولكنه ملحمة حركية جديدة، ستدور حول التجسس الدولي والتطور.

اما عن سبب الايرادات الضعيفة لفيلم Tenet في السينما العالمية ، رفم توقعات ان الفيلم كان سيصبح واحد من اعلى الافلام ايرادا في السينما الامريكية،  اولا جائحة فيروس كورونا التي ضربت الصناعة السينمائية على جميع المستويات وادت الى خسارة كبيرة .

والسبب الثاني هو تسريب الفيلم على الانترنت قبل طرحه وترجمته لعدة لغات مثل العربية والالمانية والكورية وهو ما تسبب في حالة ضعف الاقبال على الفيلم في السينمات.

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