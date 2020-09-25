AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صحيفة تكشف توقيع اتفاق سلام جديد بين إسرائيل ودولتين عربيتين.. تعرف عليهما

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:09 ص
نتنياهو
نتنياهو
Advertisements
سمر صالح
كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة النقاب عن وجود تقدم كبير في المباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية، وكل من عمان والسودان، بشأن توقيع اتفاقيات سلام وتطبيع مع إسرائيل.
 
وقالت الصحيفة، صباح اليوم إن هناك احتمالات كبيرة، لأن يتم الإعلان عن توقيع اتفاقيات بين إسرائيل، وكل من السودان وعُمان الأسبوع القادم.
 
وأضافت الصحيفة، أنه بفضل دعم وتنسيق الولايات المتحدة الأمريكية، تم تحقيق التقدم في مباحثات تطبيع العلاقات بين إسرائيل، وكل من السودان وعمان.
 
ولفتت الصحيفة العبرية الى أن سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة، كيلي كرافت، صرحت أن دولة عربية ستعلن قريبا عن توقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل.
 
وأشارت معاريف، الى أن العلاقات بين إسرائيل وعمان جيدة، وأن نتنياهو أجرى زيارة سرية للسلطنة بالعام 2018، والتقى خلالها بالسلطان قابوس بن سعيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد السلام مع الإمارات.. دولتان عربيتان فى طريق توقيع الاتفاق مع إسرائيل

تقارير: المغرب سيوقع اتفاقية سلام مع إسرائيل

مسؤول إسرائيلي: البحرين ستوقع على اتفاقية التطبيع 13 سبتمبر في البيت الأبيض

شروط السودان للموافقة على اتفاق سلام مع إسرائيل

البيت الأبيض: دول أخرى ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل قريبا

ترشيحاتنا

بعد استضافته في برنامج معكم.. الجمهور يطارد كريم فهمي

ما الفرق بين أنفلونزا وفيروس كورونا؟ .. عوض تاج الدين يوضح

بعد ابتلاعه هاتف محمول .. تفاصيل مثيرة وراء الواقعة ترويها أسرة المريض

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل خبز بالجبنة في المنزل

اشتري آيفون 7 بـ 2200 جنيه فقط ..عرض الجمعة

من كواليس عدى الكلام..شاهد سعد لمجرد من أحدث ظهور له

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية