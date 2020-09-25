وزيرة البيئة: المهتمون بالسياحة البيئية لهم متطلبات خاصة.. فيديو

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة ، إن سياحة المحميات تندرج تحت مسمى السياحة البيئية ، ويهتم بها الزوار الشغوفين بالبيئة ، وبالتالي يجب توفير كل مقومات السياحة البيئية الملائمة .





وأضافت وزيرة البيئة ، خلال حوارها لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن السائح الشغوف بالمحميات ، لا يتطلع لأن يقيم في فندق 5 نجوم ، بل يطوق لرؤوية البيئة على طبيعتها كما هي .





وأشارت "فؤاد" ، إلى أن العالم بأكملة ، وبالأخص بعد جائحة كورونا ، يتطلع لما يعرف بـ "التعافي الأخضر" ، بمعني الأرتباط بالطبيعية بشكل أكبر ، لافتة إلى أن الطبيعية تعافت خلال أزمة كورونا .





وأكدت "فؤاد" ، أن أزمة كورونا أثبتت أن البيئة لا تحتاج للبشر بل إن البشر هم من يحتاجون للبيئة ، وبالتالي كان من الضروري إطلاق حملة "ECO EGYPT" ، للحفاظ على الموارد الطبيعية .





ولفتت "فؤاد" ، إلى أن الدولة تحتاج لنماذج تجريبية مؤقتة ، لفكرة الاستثمار في المحميات ، لأن المحمية لها اشتراطتها الخاصة ، والتي تحتاج لمستثمرين مدركين لمعنى المحمية ، حيث أن لكل محمية نشاط وطبيعية خاصة بها .







