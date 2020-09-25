AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لتسهيل عودتهم.. لبنان تعلن فتح الحدود البرية مع سوريا لمواطنيها بداية من الثلاثاء المقبل

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:16 ص
الحدود بين سوريا
الحدود بين سوريا ولبنان
Advertisements
محمود نوفل
أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عن فتح الحدود البرية مع الدولة السورية امام الراغبين في العودة الي اوطانهم من جديد.

وذكرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان لها اليوم : أنّه استنادًا إلى مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2020 المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج، سيصار الى فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخي 29/09/2020 و 01/10/2020 من الساعة 9.00 لغاية الساعة 16.00 .

وأفادت المديرية العامة للأمن العام اللبناني بأن قرار فتح الحدود البرية مع الجانب السوري يقتصر فقط علي اللبنانيين وأفراد عائلاتهم (ابن لبنانية أو ابن لبناني، زوج لبنانية أو زوجة لبناني) المتواجدين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان.

يُشار الي ان أخر فتح للمعابر البرية بين سوريا ولبنان كان في شهر اغسطس الماضي حيث سُمح بعبور ابناء الشعب اللبناني الي داخل الدولة اللبنانية حيث تم فتح الحدود لمدة يومين وتحديدا من 25 اغسطس وحتي السابعوالعشرين من الشهر ذاته.

ويأتي إغلاق الحدود البرية بين لبنان وسوريا في إطار التدبيرات الإحترازية التي يتخذها الجانب اللبناني وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية بالأمس قد أعلنت عن تسجيل 1027 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الأن الي 32805 اصابة .

وبيًنت الصحة اللبنانية في بيانها بالأمس انه تم تسجيل 1 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد الي 329 حالة منذ تفشي الفيروس .

كما سجلت الوزارة اللبنانية 492 حالة تعاف من الفيروس المستجد ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد الي 14085 حالة شفاء منذ بداية الأزمة.

وشددت الوزارة علي ضرورة التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة غسل اليدين بإستمرار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للعودة الي أوطانهم.. لبنان تعلن فتح الحدود البرية مع سوريا

كورونا يهاجم الدول العربية من جديد.. مستشفيات بيروت تمتلئ بالمصابين.. عشرات الحالات في الأردن وتونس.. والعراق يسجل بالآلاف.. وارتفاع طفيف في مصر

عون يوجه رسالة إلى اللبنانيين

لبنان: 662 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة

كورونا يواصل ارتفاعه في لبنان.. 531 إصابة جديدة والإجمالي يتخطى 20 ألفا

بإجمالي تخطي 28 ألفاً.. لبنان تعلن تسجيل 779 إصابة جديدة بــ كورونا

ترشيحاتنا

فضيحة تهز إسرائيل .. لماذا يسافر نتنياهو وزوجته بحقائب ملابس متسخة إلى أمريكا؟

الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 | تفاصيل رسمية

حدث ليلا .. سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة.. أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي بخفض عائد الإيداع والإقراض..الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن فهد

أخبار الرياضة .. الأهلي يهدد البلايلي بالتراجع عن ضمه .. مرتضى منصور يشطب عضوية "سيدة" بسبب السوشيال ميديا

السعودية: الجهني خطيبا للمسجد الحرام والبعيجان على منبر الحرم النبوي اليوم

أجمل ما في يوم الجمعة وأفضل الأدعية فيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تتألق فى أحدث جلسة تصوير

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة