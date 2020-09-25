لتسهيل عودتهم.. لبنان تعلن فتح الحدود البرية مع سوريا لمواطنيها بداية من الثلاثاء المقبل





وذكرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان لها اليوم : أنّه استنادًا إلى مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2020 المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج، سيصار الى فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخي 29/09/2020 و 01/10/2020 من الساعة 9.00 لغاية الساعة 16.00 .





وأفادت المديرية العامة للأمن العام اللبناني بأن قرار فتح الحدود البرية مع الجانب السوري يقتصر فقط علي اللبنانيين وأفراد عائلاتهم (ابن لبنانية أو ابن لبناني، زوج لبنانية أو زوجة لبناني) المتواجدين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان.





يُشار الي ان أخر فتح للمعابر البرية بين سوريا ولبنان كان في شهر اغسطس الماضي حيث سُمح بعبور ابناء الشعب اللبناني الي داخل الدولة اللبنانية حيث تم فتح الحدود لمدة يومين وتحديدا من 25 اغسطس وحتي السابعوالعشرين من الشهر ذاته.





ويأتي إغلاق الحدود البرية بين لبنان وسوريا في إطار التدبيرات الإحترازية التي يتخذها الجانب اللبناني وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.





وكانت وزارة الصحة اللبنانية بالأمس قد أعلنت عن تسجيل 1027 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الأن الي 32805 اصابة .

وبيًنت الصحة اللبنانية في بيانها بالأمس انه تم تسجيل 1 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد الي 329 حالة منذ تفشي الفيروس .

كما سجلت الوزارة اللبنانية 492 حالة تعاف من الفيروس المستجد ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد الي 14085 حالة شفاء منذ بداية الأزمة.

وشددت الوزارة علي ضرورة التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة غسل اليدين بإستمرار.





أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عن فتح الحدود البرية مع الدولة السورية امام الراغبين في العودة الي اوطانهم من جديد.