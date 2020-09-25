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سيارات

قبل ما تشتري.. اعرف مميزات وعيوب سيارة شيري

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:39 م
شيري
شيري
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أماني نوار
سيارة شيري يتم تصنيعها في الصين، وتعتمد شركة شيري المصنعة للسيارة على شركة ميتسوبيشي بالمحركات، فهذا النوع من السيارات تمت صناعته من قبل شركة الصينية.

وفي هذا التقرير نقدم لك أبرز مميزات وعيوب سيارة شيري قبل ان تفكر في الشراء ، السيارة مزودة بالانظمة مثل ABS ، ونظام EBD ، ولها حساسات خلفية وجلد وفتحة سقف 

تحتوي السيارة على مصابيح امامية يبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض 124 ، بالإضافة إلى محرك 1100 سي سي بالإضافة إلى سنسو لتسهيل صف السيارة 

قدرة المحرك 109 حصان ، حزام امان للمقعد الخلفي ، لجيها مشغل أقراص مدمجة ، وايضا وصلة USB  ،تحتوي على نظام حماية ضد السرقة لها اربعة أبواب وفيها خمسة مقاعد بالإضافة إنها تحتوي على عجلة القيادة فيها هيدروليك ، وتمتلك السيارة  مشغل اسطوانات ولها أربعة سماعات. 

اما من عيوب السيارة هي  أنها تتعرض لأعطال كثيرة بعد مدة قصيرة من شرائها ، كما أن السيارة صغيرة من الداخل ولا تتسع لاكثر من اربعة أشخاص ويوجد رعشة في عجلة القيادة.

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