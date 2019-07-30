تعرف على فئات شيري اريزو سيارة الشعب الجديدة وأسعارها بالسوق المصرية

أعلن اليوم غبور أوتو عن السيارة شيري أريزو المجمعة محليًا في مصر بمحرك ٤ سلندر ١.٥ لتر ١١٤ حصان وعزم ١٤١ نيوتن متر متصل بفتيس CVT ٧ سرعات أو فتيس مانيوال حسب الطلب.



وأوضحت الشركة المصنع للسيارة شيري أريزو، أن هناك ثلاث فئات للسيارة وهي الفئة الأولى منها (baseline) بسعر ١٦٨.٩٠٠ ألف جنيه مزودة بـ٢ Airbag و ABS و EBD ودخول بدون مفتاح وحساس Parking ومثبت سرعة وچنط ١٦.



أما فئة الـ baseline ولكن مع فتيس أوتوماتيك بسعر ١٨٧.٩٠٠ ألف جنيه.



وبخصوص فئة الـ (Highline) بسعر ٢٠٢.٩٠٠ ألف جنيه، بفتيس أوتوماتيك وكاميرا خلفية وفتحة سقف وچنط ١٧ بوصة وشاشة ٧ بوصة وكراسي جلد وشكلها شيك وبنت ناس.



وأعلن الوكيل المصرى للسيارة شيري أريزو أنها ستكون بضمان ٥ سنين أو ١٠٠ ألف كيلو متر.

