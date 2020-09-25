أنور قرقاش: كل الترحيب بدعوة اجتماع عمان إلى إعادة الأمل لعملية السلام

أشاد أنور قرقاش، وزير الخارجية الإماراتي، بدعوة إجتماع عمان الذى يهدف لإعادة الأمل لعملية السلام .
وغرد "قرقاش" من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر:"كل الترحيب بدعوة إجتماع عمّان والذي ضم الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا إلى إعادة الأمل لعملية السلام عبر مفاوضات مباشرة وجادة"
وتابع قرقاش:" التوجهات الواقعية والعملية هي التي ستثمر وتبني علي الرغبة الحقيقية للوصول إلى حلول مستدامة، وهذه القراءة الواقعية هي في صلب الموقف الإماراتي".
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