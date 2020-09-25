بقيمة 3 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 25-9-2020

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-9-2020 بنحو 3 جنيهات، حيث تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا بين 816 و 818 جنيها، بعد أن سجل أمس الخميس 814 جنيها.





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وبلغ عيار 24 الأغلى سعرا ما بين 933 جنيها للجرام، بعد أن كان أمس 942.85 جنيها للجرام، وسجل عيار 21 ما بين 818 جنيها للجرام.





فيما سجل عيار 18 ما بين 670 جنيها للجرام، وسجل السعر العالمى للذهب 1862 دولارا للأوقية.





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



