الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد للالتحاق بكلية حقوق عين شمس

أعلن الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس عن المستندات المطلوبة من الطلاب الجدد للالتحاق بكلية الحقوق .
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وجاءت المستندات المطلوبة على النحو التالي:
1_ طلب الالتحاق بالكلية (يصرف من الكلية )
2_ أصل المؤهل الدراسي (الكلية لاتقبل صورة منه)
3_ أصل شهادة الميلاد
4_ عدد 6صور 4*6
5_ صورة بطاقة الترشيح الصادرة للطالب من مكتب التنسيق
6_ صورة البطاقة الشخصية
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وأشار عميد الكلية الي انه يجب على الطالب الاحتفاظ بصورة من جميع المستندات المذكورة حيث يبدأ التقديم اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27_9_2020 بمواعيد العمل الرسمية منوها ان مكان التقديم مدرج الدكتور عبدالأحد جمال الدين .
الجدير بالذكر أعلنت كلية حقوق عين شمس برئاسة الدكتور ناجي عبد المؤمن عن بدء قبول الطلاب بالشعبة الإنجليزية للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ لطلاب الثانوية العامة.
وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
١- أن يكون الطالب ملتحقا بكلية الحقوق جامعة عين شمس (انتظام) ولا يقبل طلاب الانتساب نهائيا طبقا للائحة الشعبة.
٢- حصول الطالب على ٤٢ درجة في اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة وتقدير (A&B) لطلاب الشهادات المعادلة والوافدين.
٣- يقبل الطلاب المنقول قيدهم طبقا لشروط الشعبة للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩.
وأوضح الدكتور محمد صافي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الأوراق المطلوبة عند التقديم للشعبة الإنجليزية بالكلية هي:
١- صورة استمارة الثانوية العامة (الوجهين) أو بيان النجاح مؤقتا.
٢- صورة شهادة الميلاد.
٣- صورة خطاب الترشيح.
٤- ٢ صورة شخصية
٥- فتح الملف (١٥٠) جنيها.
٦- حافظة أوراق.
وتم التشديد على اتخاذ جميع التدابير الاحترازية أثناء التقديم من حيث:
١- ارتداء الكمامة الصحية.
٢- حضور الطالب بشخصه فقط.
٣- مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.