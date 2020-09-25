الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد للالتحاق بكلية حقوق عين شمس

من الطلاب الجدد

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وجاءت المستندات المطلوبة على النحو التالي:

1_ طلب الالتحاق بالكلية (يصرف من الكلية )

2_ أصل المؤهل الدراسي (الكلية لاتقبل صورة منه)

3_ أصل شهادة الميلاد

4_ عدد 6صور 4*6

5_ صورة بطاقة الترشيح الصادرة للطالب من مكتب التنسيق

6_ صورة البطاقة الشخصية

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وأشار عميد الكلية الي انه يجب على الطالب الاحتفاظ بصورة من جميع المستندات المذكورة حيث يبدأ التقديم اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27_9_2020 بمواعيد العمل الرسمية منوها ان مكان التقديم مدرج الدكتور عبدالأحد جمال الدين .

الجدير بالذكر أعلنت كلية حقوق عين شمس برئاسة الدكتور ناجي عبد المؤمن عن بدء قبول الطلاب بالشعبة الإنجليزية للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ لطلاب الثانوية العامة.





وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

١- أن يكون الطالب ملتحقا بكلية الحقوق جامعة عين شمس (انتظام) ولا يقبل طلاب الانتساب نهائيا طبقا للائحة الشعبة.

٢- حصول الطالب على ٤٢ درجة في اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة وتقدير (A&B) لطلاب الشهادات المعادلة والوافدين.

٣- يقبل الطلاب المنقول قيدهم طبقا لشروط الشعبة للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩.









وأوضح الدكتور محمد صافي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الأوراق المطلوبة عند التقديم للشعبة الإنجليزية بالكلية هي:

١- صورة استمارة الثانوية العامة (الوجهين) أو بيان النجاح مؤقتا.





٢- صورة شهادة الميلاد.

٣- صورة خطاب الترشيح.

٤- ٢ صورة شخصية

٥- فتح الملف (١٥٠) جنيها.

٦- حافظة أوراق.





وتم التشديد على اتخاذ جميع التدابير الاحترازية أثناء التقديم من حيث:

١- ارتداء الكمامة الصحية.

٢- حضور الطالب بشخصه فقط.