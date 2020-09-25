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تعليم

بعد غد.. انطلاق المؤتمر التاسع عشر لهندسة اللغة بعين شمس في مكتبة الإسكندرية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:25 م
المؤتمر التاسع عشر
المؤتمر التاسع عشر لهندسة اللغة بعين شمس
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حسام الفقي
تنظم الجمعية المصرية لهندسة اللغة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس،مؤتمرها السنوي التاسع عشر تحت رعاية، الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،والدكتور ضياء عبد المجيد خليل عميد كلية الهندسة، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباح بعد غد الأحد بمكتبة الإسكندرية. 

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وأشار الدكتور محمد أديب رياض غنيمى رئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر يهدف الى تشجيع البحوث فى مجال هندسة اللغة ونشر الوعى بأهميتها فى تيسير التفاعل بين الإنسان و الآلة باللغة الطبيعية المنطوقة والمقرؤة فى عصر التكنولوجيا المتقدمة . 

وأوضحت الدكتورة سلوى الرملى رئيس الجمعية أن فعاليات  المؤتمر والجلسات العلمية تعقد على مدار يومى الأحد والاثنين بمكتبة الاسكندرية، كما يشهد يوم الثلاثاء ٢٨ سبتمبر عقد ورشة عمل فى "التعلم العميق من أجل معالجة اللغة الطبيعية  “فى رحاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأبى قير بمحافظة  الإسكندرية.

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وأضافت ان المؤتمر  يشارك فيه العديد من الباحثين و المهتمين بعلوم هندسة اللغة من الجامعات و مراكز البحوث. 

وأكدت أن المؤتمر يتناول من خلال ابحاثه الاتجاهات الحديثة فى هندسة اللغة وخاصة اللغة العربية فتوجد موضوعات خاصة بالترجمة ومعالجة اللغة الطبيعية من أجل تحليلها و فهمها والتنقيب فى النصوص وتلخيصها،  كذلك تركز بعض البحوث على الشبكات الدلالية والأنطولوجيا، وتقييم تقنيات معالجة اللغة الآلية، بالإضافة الى البحوث التى تختص بمعالجة اللغة المنطوقة من أجل التعرف الآلى على المتحدث والكلام المنطوق وكذلك التشكيل الآلى للنصوص وتلخيصها و التنقيب فيها لتحليلها. أيضا تتناول بعض البحوث المعاجم العربية الحاسوبية واللغويات الحاسوبية والمدونات الإلكترونية واستكشافها والإستفادة منها في تعليم اللغات البحوث المقدمة مكتوبة باللغة العربية والأنجليزية والفرنسية.
بعد غد.. انطلاق المؤتمر التاسع عشر لهندسة اللغة بعين شمس في مكتبة الإسكندرية
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