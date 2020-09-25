محافظ شمال سيناء: افتتاح تطوير 5 ميادين في العريش خلال احتفالات أكتوبر



وأكد المحافظ فى تصريح له أن المشروع يتضمن تطوير ورفع كفاءة 5 ميادين : ( الشهداء " الساعة سابقا " ، بنك القاهرة ، جامع النصر ، السادات ، وميناء العريش ) الى جانب رفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية الموصلة اليها لفتح شرايين جديدة داخل مدينة العريش .



وأصدر المحافظ توجيهاته بفتح شارع الفاتح الرئيسى ( شارع البحر ) أمام السيارات والمارة تيسيرا على المواطنين .. موجها بسرعة تطوير الشوارع الرئيسية بوسط مدينة العريش للتيسير على المواطنين ، وأن المرحلة الثانية من التطوير تتضمن تطوير ورفع كفاءة شارع الفاتح بالكامل من مدخل مدينة العريش ومنطقة الشاطىء وكورنيش العريش البحرى .



وشدد المحافظ على سرعه الانتهاء من أعمال الرصف وربطها بالمحاور والميادين بداية من ميدان الساعة حتى ميدان السادات الرئيسى مرورا ببنك القاهرة وميناء العريش ..



وطالب بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المرتبطة بالتطوير والرصف وربط الشوارع بالطرق والمحاور الرئيسية وكذا الانتهاء من تركيب وتطوير مرافق البنية الأساسية .. كما اطمأن المحافظ على اتخاذ الاجراءات الاحترازية بين العاملين فى جميع الأعمال لمواجهة جائحة كورونا .



ومن جانبه .. أعلن المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء على انتظام وسرعة العمل فى مشروع تطوير العريش للانتهاء منه فى المواعيد المحددة وطبقا للمخطط له .. حيث تم تركيب الأرصفة والبلدورات والتشجير وإنشاء النافورة وحائط جدارى به العديد من اللوحات الفنيه التى تدل على تراث سيناء وذكرى النصر العظيم .



