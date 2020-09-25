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مرأة

بإطلالة ساحرة.. مي الغيطي تبهر متابعيها على إنستجرام

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:31 م
صدى البلد
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آلاء حسن
شاركت الفنانة الشابة مي الغيطي، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بإطلالة ساحرة وأنيقة. 

وظهرت مي الغيطي، بفستان كب ساحر يأخذ اللون الاخضر الفاتح ونالت الصورة إعجاب متابعيها على إنستجرام. 

ومن الناحية الجمالية وضعت مي الغيطي ميكب بالالوان الترابية الملائمة ببشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا واختارت أحمر شفاه باللون الكاشمير مع بعض الايشادو لخلق ظلال. 

ولم تتكلف مي الغيطي في اقتناء الاكسسوارات واكتفت بقرط أنيق يأخذ الطراز العصري وجمعت شعرها إلى الخلف بتسريحة ذيل الحصان. 

ونالت الصورة إعجاب الفنانة الشابة هدى المفتي وعلق أحد المتابعين قائلا " القمر"، واليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها. 

يذكر أن مي الغيطي شاركت خلال شهر رمضان في مسلسلي "سلطانة المعز" و"سكر زيادة"، إلى جانب مشاركتها في 2020 بفيلم "بنات ثانوي".


وكانت كشفت مي الغيطي عن حصولها على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف في مجال علم النفس، وبدا عليها التأثر هي ووالدتها التي كانت تغالب دموعها بسبب سعادتها بتخرج أصغر بناتها.
بإطلالة ساحرة.. مي الغيطي تبهر متابعيها على إنستجرام
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