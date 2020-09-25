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رياضة

بإطلالة رومانسية.. محمد فضل يشارك متابعيه صورة مع زوجته

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:54 م
محمد فضل وزوحته
محمد فضل وزوحته
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محمد بدران
نشر محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام". 

وظهر محمد فضل بإطلالة رومانسية بصحبة زوجته، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه وانهالت عليه الكثير من التعليقات.

يذكر أن محمد فضل انضم للأهلى من الصيد 1997، صعد للفريق الأول موسم 2002/ 2003، ومنه للإسماعيلى 3 سنوات، ثم عاد للأهلى موسم 2009/2010 ومنه لسموحة موسم 2012/2013، ثم المقاولون العرب والإنتاج الحربي.


وحقق الأهلي الفوز علي نادي مصر بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الأخير الذي اقيم على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.


ويستعد الأهلي لمباراة طنطا التي تقام يوم غدا السبت على استاد الأهلي بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ في بطولة الدوري الممتاز التي حسمها الأهلي لصالحه رسميًا مؤخرًا، للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.



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