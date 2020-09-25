جابر طايع: الأوقاف حققت إنجازا غير مسبوق في إعمار بيوت الله

أدى جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف خطبة الجمعة اليوم بمسجد شوقي المتيني بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة , تحت عنوان : " الصدق في الأقوال والأفعال والهمم" .





أكد طايع أن الأوقاف حققت إنجازًا غير مسبوق في إعمار بيوت الله فالدولة المصرية تبني وتعمر المساجد ولا تعرف الهدم ولا التخريب ، ويجب علينا جميعًا أن نقف الآن صفًا واحدًا خلف قيادتنا السياسية للتصدي لجماعات التخريب والهدم فهذا من صدق الهمم.





أشاد طايع بجهود أهل الخير في إعمار بيوت الله ، وبوعي الجميع والتزامهم بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية ، مما يعكس وعي الشعب المصري وتعاونه الكامل في التزامه بالضوابط والاجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف.





يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد الجديدة بالمدن الجديدة دعويًّا وفكريًّا.



