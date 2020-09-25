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ديني

جابر طايع: الأوقاف حققت إنجازا غير مسبوق في إعمار بيوت الله

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:54 م
جابر طايع
جابر طايع
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محمود ضاحي
أدى جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف خطبة الجمعة اليوم  بمسجد شوقي المتيني بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة , تحت عنوان : " الصدق في الأقوال والأفعال والهمم" .

أكد طايع أن الأوقاف حققت إنجازًا غير مسبوق في إعمار بيوت الله فالدولة المصرية تبني وتعمر المساجد ولا تعرف الهدم ولا التخريب ، ويجب علينا جميعًا أن نقف الآن صفًا واحدًا خلف قيادتنا السياسية للتصدي لجماعات التخريب والهدم فهذا من صدق الهمم.

أشاد طايع بجهود أهل الخير في إعمار بيوت الله ، وبوعي الجميع والتزامهم بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية ، مما يعكس وعي الشعب المصري وتعاونه الكامل في التزامه بالضوابط والاجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد الجديدة بالمدن الجديدة دعويًّا وفكريًّا.

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