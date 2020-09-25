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محافظات

إنقاذ شابين وسيارة ملاكى بأسوان بعد سقوطهم بمجرى النيل .. صور

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 05:07 م
إنقاذ شابين وسيارة
إنقاذ شابين وسيارة ملاكى باسوان بعد سقوطهم بمجرى النيل.. صور
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شاذلى عبد الفتاح
تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قيام رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتعاون مع قوات الحماية المدنية بإنقاذ سيارة ملاكى من الغرق، وأيضًا شابين لم يصابوا بأي أذى. 

وقد تم استخراج السيارة بعد سقوطها بمجري النيل أثناء سيرها على طريق كورنيش النيل الجديد حيث إستغرقت هذه عملية الإنقاذ حوالى ٤ ساعات متواصلة .

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هذا وكان قد تعرض شخصان لإصابات متفرقة نتيجة إنفجار أسطوانة بوتاجاز داخل بازار بمدينة أسوان.

وكان قد تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانفجار اسطوانة بوتاجاز داخل بازار بطريق السادات مما أسفر عن إصابة شخصين .

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع الإخطار حيث نجحت سيارات الإطفاء فى إخماد النيران قبل إمتدادها للعقارات المجاورة .

وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وتم تحرير محضر بالواقعة ، وجارى العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة والتعرف على ملابسات الحادث .
إنقاذ شابين وسيارة ملاكى بأسوان بعد سقوطهم بمجرى النيل .. صور
إنقاذ شابين وسيارة ملاكى بأسوان بعد سقوطهم بمجرى النيل .. صور
إنقاذ شابين وسيارة ملاكى بأسوان بعد سقوطهم بمجرى النيل .. صور
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