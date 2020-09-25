إنقاذ شابين وسيارة ملاكى بأسوان بعد سقوطهم بمجرى النيل .. صور

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قيام رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتعاون مع قوات الحماية المدنية بإنقاذ سيارة ملاكى من الغرق، وأيضًا شابين لم يصابوا بأي أذى.





وقد تم استخراج السيارة بعد سقوطها بمجري النيل أثناء سيرها على طريق كورنيش النيل الجديد حيث إستغرقت هذه عملية الإنقاذ حوالى ٤ ساعات متواصلة .





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هذا وكان قد تعرض شخصان لإصابات متفرقة نتيجة إنفجار أسطوانة بوتاجاز داخل بازار بمدينة أسوان.





وكان قد تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانفجار اسطوانة بوتاجاز داخل بازار بطريق السادات مما أسفر عن إصابة شخصين .





وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع الإخطار حيث نجحت سيارات الإطفاء فى إخماد النيران قبل إمتدادها للعقارات المجاورة .





وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .



