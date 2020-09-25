بالحجاب.. أول ظهور لـ أحمد حسن وزينب بعد إخلاء سبيلهما.. شاهد

نشر اليوتيوبر الشهير أحمد حسن عبر حسابيه على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام" مجموعة من الصور التي تجمعه بزوجته زينب محمد اليوم، الجمعة، في أول ظهور لهما منذ صدور قرار إخلاء سبيلهما بعد إلقاء القبض عليهما بتهمة استغلال ابنتهما بهدف التربح من خلال مقاطع الفيديو التي يقومان بنشرها عبر قناتهما الرسمية على موقع "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي.









واكتفى أحمد حسن بالتعليق على الصور بـ"الحمد لله"، في حين ظهرت زوجته زينب محمد مرتدية الحجاب.

















وكانت زينب قد واجهت انتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي إثر خلعها للحجاب بعد الزواج، وردت على هذه الانتقادات موضحة أنها لم تكن في الأساس محجبة، وأن زوجها لم يؤثر عليها لارتداء الحجاب أو خلعه، مؤكدة أن المسألة "شخصية".









جدير بالذكر أن النائب العام قد أمر يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من سبتمبر الجاري بإخلاء سبيل أحمد حسن وزوجته ، بضمان مالي قدره 40 ألف جنيه، في واقعة تصوير ابنتهما الصغيرة على خلفية البلاغ المقدم ضدهما من المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بسبب ترهيبهما للطفلة واستغلالها للتربح من خلال نشر مقاطع فيديو متعددة.





وتقرر كذلك تكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للطفلة ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى أو تعريضها للخطر.









وكانت النيابة العامة قد استكملت استجواب المتهمين، اللذين أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.



