AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بالحجاب.. أول ظهور لـ أحمد حسن وزينب بعد إخلاء سبيلهما.. شاهد

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:26 م
أول ظهور لـ أحمد
أول ظهور لـ أحمد حسن وزينب بعد إخلاء سبيلهما
Advertisements
هدير علاء
نشر اليوتيوبر الشهير أحمد حسن عبر حسابيه على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام" مجموعة من الصور التي تجمعه بزوجته زينب محمد اليوم، الجمعة، في أول ظهور لهما منذ صدور قرار إخلاء سبيلهما بعد إلقاء القبض عليهما بتهمة استغلال ابنتهما بهدف التربح من خلال مقاطع الفيديو التي يقومان بنشرها عبر قناتهما الرسمية على موقع "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي.


واكتفى أحمد حسن بالتعليق على الصور بـ"الحمد لله"، في حين ظهرت زوجته زينب محمد مرتدية الحجاب.




وكانت زينب قد واجهت انتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي إثر خلعها للحجاب بعد الزواج، وردت على هذه الانتقادات موضحة أنها لم تكن في الأساس محجبة، وأن زوجها لم يؤثر عليها لارتداء الحجاب أو خلعه، مؤكدة أن المسألة "شخصية".


جدير بالذكر أن النائب العام قد أمر يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من سبتمبر الجاري بإخلاء سبيل أحمد حسن وزوجته، بضمان مالي قدره 40 ألف جنيه، في واقعة تصوير ابنتهما الصغيرة على خلفية البلاغ المقدم ضدهما من المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بسبب ترهيبهما للطفلة واستغلالها للتربح من خلال نشر مقاطع فيديو متعددة.

وتقرر كذلك تكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للطفلة ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى أو تعريضها للخطر.


وكانت النيابة العامة قد استكملت استجواب المتهمين، اللذين أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.

يشار إلى أنه قد تم إلقاء القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب محمد بعد أن قاما بنشر فيديو عبر موقع "يوتيوب" ظهرت فيه الزوجة بملامح مختلفة لإخافة ابنتهما "أيلين" وسط ضحكات الأم والأب.
بالحجاب.. أول ظهور لـ أحمد حسن وزينب بعد إخلاء سبيلهما.. شاهد
بالحجاب.. أول ظهور لـ أحمد حسن وزينب بعد إخلاء سبيلهما.. شاهد
بالحجاب.. أول ظهور لـ أحمد حسن وزينب بعد إخلاء سبيلهما.. شاهد
بالحجاب.. أول ظهور لـ أحمد حسن وزينب بعد إخلاء سبيلهما.. شاهد
بالحجاب.. أول ظهور لـ أحمد حسن وزينب بعد إخلاء سبيلهما.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القومي للطفولة: ما يفعله أحمد حسن وزينب تسميم للوجدان والعقوبة تصل للمؤبد

مواجهة أحمد حسن وزينب بفيديو ترهيب طفلتهما

من ملايين اليوتيوب الى السجن .. القصة الكاملة لـ اليوتيوبر احمد وزينب بعد إخلاء سبيلهما في ترويع ابنتهما والاتجار في البشر ونشر فيديوهات مسيئة.. ووالدته: نجلي وزوجته اعتادا تصوير مقاطع وإذاعتها

بكفالة 40 ألف جنيه.. النائب العام يأمر بإخلاء سبيل أحمد حسن وزينب فى ترويع ابنتهما

تعهدا بعدم تكرارها.. النيابة تكشف ماذا حدث فى استجواب أحمد وزينب

ترحيل اليوتيوبر أحمد وزينب إلى قسم البساتين لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلهما

ترشيحاتنا

استمرار تصاعد النيران في حريق السادات| ومصدر أمني: لا مصابين

مصدر يكشف سبب الاشتباكات المسلحة بين ميليشيات الوفاق

منال سلامة: واجهت شيخا قال لابني «الفنانين هيدخلوا النار».. فيديو

جاهلة.. تركيا تهين رئيسة مجلس النواب الأمريكي

أخبار الرياضة.. الأهلي يحسم الموقف النهائي للمدرب الجديد خلال ساعات.. والصحف السعودية تتغنى بـ "كارتيرون"

مطرانية الجيزة تنفي خروج تظاهرات من أي كنيسة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي.. مخاطر لن تتوقعها للتدخين على الرئتين

بالحجاب.. أول ظهور لـ أحمد حسن وزينب بعد إخلاء سبيلهما.. شاهد

إم جي mg تطرح سيارة جديدة بمحركين كهرباء وبنزين.. صور