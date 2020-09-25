افتتاح 77 مسجدا جديدا.. المحافظون يشيدون بجهود الاوقاف في عمارة بيوت الله

شهد اليوم الجمعة عدد من المحافظين ونوابهم صلاة الجمعة الخامسة خلال افتتاح وزارة الأوقاف لعدد (77) مسجدًا جديدًا على مستوى الجمهورية ، في إطار خطتها التاريخية وغير المسبوقة بافتتاح (314) مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م تم إحلالها وتجديدها .





وأشاد المحافظون ونوابهم بجهود وزارة الأوقاف في عمارة المساجد ، وأن اهتمام محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى يرد على الجماعات المتطرفة ، فالأوقاف تبني المساجد ولا تهدمها ، وتهتم بعمارتها.





وحققت الأوقاف رقما قياسيا غير مسبوق في بناء المساجد والحفاظ على طهارتها وقدسيتها حتى أصبحت المساجد عنوانا للنظافة والجمال والتحضر والرقي ، ورواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا ، والتزموا بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف ، بما يعكس وعي الشعب المصري الأصيل.





وأشادوا بموضوع الخطبة والتزام الأئمة بالموضوع والوقت بما يمكن من أداء الجمعة في يسر وسلاسة وتناشد الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها في الفتح ، وتؤكد الوزارة أنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.



