ابنة الزعيم جمال عبد الناصر: إتاحة رسائل سرية وخطيرة من حياته خلال شهرين

كشفت الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، ابنة الزعيم عبد الناصر عن إتاحة مراجع من الدرجة الأولى ورسائل سرية وخطيرة، من حياة والدتها بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية عبر موقع "عبد الناصر".





وأضافت عبد الناصر خلال حوارها مع الإعلامى مصطفى بكرى ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه كافة المراجع والرسائل السرية ستكون متاحة خلال شهرين بعد اكتمالها، معقبة: "محدش يتوقع أنه كان ممكن يشوفها".





ولفتت ابنة الزعيم جمال عبد الناصر، أن المراجع ستتضمن، لقاءات الزعيم عبد الناصر مع الرؤساء، جلسات مجلس الوزراء، أوراق بخط يده.





ونفت هدى عبد الناصر علاقة والدها بجماعة الإخوان الإرهابية بعد محاولة اغتياله على يدهم فى 1954 فى المنشية،: "الناس تحاكمت والوثائق موجودة".



