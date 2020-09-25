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ابنة الزعيم جمال عبد الناصر: إتاحة رسائل سرية وخطيرة من حياته خلال شهرين

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:24 م
الزعيم جمال عبد الناصر
الزعيم جمال عبد الناصر
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أسامة علي
كشفت الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، ابنة الزعيم عبد الناصر عن إتاحة مراجع من الدرجة الأولى ورسائل سرية وخطيرة، من حياة والدتها بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية عبر موقع "عبد الناصر".

وأضافت عبد الناصر خلال حوارها مع الإعلامى مصطفى بكرى ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه كافة المراجع والرسائل السرية ستكون متاحة خلال شهرين بعد اكتمالها، معقبة: "محدش يتوقع أنه كان ممكن يشوفها".

ولفتت ابنة الزعيم جمال عبد الناصر، أن المراجع ستتضمن، لقاءات الزعيم عبد الناصر مع الرؤساء، جلسات مجلس الوزراء، أوراق بخط يده.

ونفت هدى عبد الناصر علاقة والدها بجماعة الإخوان الإرهابية بعد محاولة اغتياله على يدهم فى 1954 فى المنشية،: "الناس تحاكمت والوثائق موجودة".

وقالت الدكتورة هدى عبد الناصر، إن والدها كان كتوما للغاية بشأن أسرار ومصلحة الدولة لدرجة أنها لم تعرف أنه يخطط لثورة 23 يوليو 1952 إلا بعد قيامها.

وأوضحت، أنه كان يخفى لماذا تتم اجتماعات بين الضباط فى منزله باستمرار حيث كان يخبرها أنهم طلبة وهو يدرس لهم فرقة قادة الأركان حرب.

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