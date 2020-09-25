الاتحاد الإفريقي لكرة السلة يختار نجمة الأهلي ضمن أفضل لاعبي القارة

رشح الاتحاد الإفريقي لكرة السلة، ثريا محمد لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، في قائمة الأفضل في القارة الإفريقية بين 12 لاعبة داخل القارة في العقد الأخير.
وتطرق الاتحاد إلى إنجازات لاعبة الأهلي ومنتخب مصر، بعدما قادت مصر للتتويج ببطولة إفريقيا للمرة الأولى في التاريخ، ثم التتويج رفقة النادي الأهلي ببرونزية إفريقيا للأندية وبطولة دوري المرتبط والسوبر لكرة السلة قبل بضعة أيام.
وحققت ثريا البطولة العربية على مستوى المنتخب والبرونزية الإفريقية، وبطولة كأس إفريقيا 3/3، ولقب أفضل لاعبة في بطولة كأس إفريقيا بأوغندا، وحصدت لقب أفضل هدافة في بطولة الأفر وباسكت بعد تحقيق 85 نقطة، وكان قد تم اختيارها ضمن أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم عام 2019.
وعبرت ثريا محمد عن سعادتها بالترشح من قبل الاتحاد الإفريقي ضمن كوكبة من نجوم كرة السلة في القارة الإفريقية، مؤكدة أنها تسعى لتحقيق جميع البطولات مع النادي الأهلي ومنتخب مصر في الفترة المقبلة.
وأضافت أن هذا الموسم كان الأصعب بالنسبة لها بعد توقف طويل بدون تدريب، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها وزميلاتها نجحن في تقديم موسم مميز مع الأهلي ومنتخب مصر.
وأشارت ثريا إلى أن اختيارها يعد دافعًا كبيرًا لتحقيق العديد من البطولات للنادي ومنتخب مصر، دون التفكير في الإنجازات الشخصية.