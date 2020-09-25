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رياضة

الاتحاد الإفريقي لكرة السلة يختار نجمة الأهلي ضمن أفضل لاعبي القارة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:29 م
صدى البلد
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عبد الحكيم ابو علم
رشح الاتحاد الإفريقي لكرة السلة، ثريا محمد لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، في قائمة الأفضل في القارة الإفريقية بين 12 لاعبة داخل القارة في العقد الأخير.

وتطرق الاتحاد إلى إنجازات لاعبة الأهلي ومنتخب مصر، بعدما قادت مصر للتتويج ببطولة إفريقيا للمرة الأولى في التاريخ، ثم التتويج رفقة النادي الأهلي ببرونزية إفريقيا للأندية وبطولة دوري المرتبط والسوبر لكرة السلة قبل بضعة أيام.

وحققت ثريا البطولة العربية على مستوى المنتخب والبرونزية الإفريقية، وبطولة كأس إفريقيا 3/3، ولقب أفضل لاعبة في بطولة كأس إفريقيا بأوغندا، وحصدت لقب أفضل هدافة في بطولة الأفر وباسكت بعد تحقيق 85 نقطة، وكان قد تم اختيارها ضمن أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم عام 2019.

وعبرت ثريا محمد عن سعادتها بالترشح من قبل الاتحاد الإفريقي ضمن كوكبة من نجوم كرة السلة في القارة الإفريقية، مؤكدة أنها تسعى لتحقيق جميع البطولات مع النادي الأهلي ومنتخب مصر في الفترة المقبلة.

وأضافت أن هذا الموسم كان الأصعب بالنسبة لها بعد توقف طويل بدون تدريب، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها وزميلاتها نجحن في تقديم موسم مميز مع الأهلي ومنتخب مصر.

وأشارت ثريا إلى أن اختيارها يعد دافعًا كبيرًا لتحقيق العديد من البطولات للنادي ومنتخب مصر، دون التفكير في الإنجازات الشخصية.
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