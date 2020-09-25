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توك شو

سلوى عثمان: أتمنى تجسيد شخصية الفنانة كريمة مختار.. فيديو

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:43 م
الفنانة سلوى عثمان
الفنانة سلوى عثمان
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إسراء صبري
كشفت الفنانة سلوى عثمان، تفاصيل كواليس مشهد مسلسل البرنس، قائلة: "أي فنان بيبقى جواه تفاصيل وحاجات وجعته وسابت أثر جواه.. الحاجات دي مع قراءة المشهد هتخليك تتقن الأداء وهتشحن عواطفك قبل المشهد عشان يطلع بالشكل دا".


وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، :لم أكن أتصور أن تحدث كل تلك ردود الأفعال على المشهد، وتابعت: أنا كنت حابه المشهد وكنت مجهزاه من فترة وكنت عايزة الناس كلها تحب المشهد.


وتابعت: أنا فرحانة بالمشهد وردود الأفعال عليه، معقبة: "بيمر على الواحد مواقف بتأثر فيها وعلى سبيل المثال وقت وفاة والدتي وتأثير الموقف عليا"، كل دا بيفضل جواكي وبيخرج مع الشغل".


وأكملت: اتمنى أن احصل على دور مختلف..مش كل دور ابقى فيه أم طيبة، اتمنى اقوم بعمل دور شر.


وأوضحت فكرت أكثر من مرة في أني اجسد شخصية الفنانة الراحلة "كريمة مختار" في مسلسل يروي تفاصيل حياتها.


وفيما يخص تعرضها للظلم في حياتها المهنية، أوضحت، :"مكنتش بركز في أني آخد دور بطولة أو حاجة..أنا بحب الفن وبحب اشتغل وحظي جه في المشهد دا".
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