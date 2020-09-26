عرض مغري.. تطبيقات وألعاب لـ أندرويد وآيفون مجانا لفترة محدودة

لفترة محدودة، يمكنك الحصول على تطبيقات أندرويد و آيفون المدفوعة من متجري آب ستور App Store وجوجل بلاي Google Play، بشكل مجاني الآن، لذا من الأفضل أن تقوم سريعا بتنزيل تلك التطبيقات المفيدة قبل أن تعود مدفوعة مرة أخرى.
وفيما يلي يقدم لك موقع "nextpit"، قائمة بأفضل التطبيقات المجانية وألعاب المدفوعة لنظامي التشغيل أندرويد وiOS، والتي أصبحت متاحة لفترة قصيرة من الوقت من خلال بعض العروض المغرية التي تقدمها منصات التطبيقات المحمولة جوجل بلاي وآب ستور كل فترة.
- تطبيقات وألعاب هواتف أندرويد:
1. Aveyond 3-1 Lord of Twilight: هي لعبة لتقمص الأدوار تأتي برسومات وشخصيات كثيرة.
2. Peppa: Fun in the amusement park: هي لعبة تعليمية مخصصة للأطفال حتى سن الخامسة، وهي لعبة ومصممة بشكل متقن.
3. RowRow: هي لعبة ألغاز مثالية لتمضية أوقات رائعة، وهي متاحة مجانا حاليا لمستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل بلاي.
4. Buggy Backup Pro: هذا مدير للتطبيقات كامل المزايا يوفر وظائف نسخ احتياطي واستعادة متقدمة للبيانات.
5. Todo Tasks Reminder Pro + Widget: أداة تفاعلية لهاتف أندرويد الذكي لإدارة مهامك بسهولة، حيث يمكنك إدخال والتفاعل مع المهام متكررة.
6. 80s Music Radio Pro: يتيح هذا التطبيق لمستخدمي أندرويد الحصول على الكثير من محطات الراديو بأنواع مختلفة من الموسيقى.
- تطبيقات وألعاب هواتف آيفون:
1. Worry-eater Dada Land: إن هذه اللعبة متاحة مجانا لأول مرة، وتعمل بدون إعلانات مزعجة أو عمليات شراء داخل التطبيق وتأتي بتصميم جذاب مع 80 مستوي يمكن الاستمتاع بهم.
2. Cytus II: هي لعبة إيقاع موسيقي، يمكنك لعبها من خلال شخصيات تشبه أبطال الانمي.
3. Spiral Episode 1: هي الجزء الأول من ألعاب ثلاثية الحركة والمغامرة برسومات ثلاثية الأبعاد وعالم ألعاب ضخم ومعارك في الوقت الفعلي.
4. Timity – The Time Calculator: هو تطبيق يظهر لك حاسبة الوقت مع عدد الثواني المتبقية حتى تقاعدك من العمل، ويمكنك ضبط جميع أنواع المؤقتات مع التطبيق.