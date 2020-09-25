AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ابنة رجاء الجداوي تبكي قبل دخول استوديو معكم.. فيديو

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:24 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
Advertisements
محمد حليم قنديل
قالت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إنها بكت فى الكواليس قبل دخولها لاستديو البرنامج بسبب التقرير الذي تم عرضه لوالدتها خلال البرنامج.

وأضافت أميرة حسن مختار خلال حوارها التليفزيوني فى برنامج "معكم مني الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الوقت منذ وفاة الراحلة رجاء الجداوي مر عليها بصعوبة بالغة وتتمني عودتها مرة أخري.

وتابعت ابنة الراحلة رجاء الجداوي، أنها تحب الضحك دائما مثل والدتها تماما بالرغم من أنها لديها مشاعر حزن وفقدان بعد وفاة والدتها بشكل كبير ولكنها لا تستطيع الاستغناء عن الابتسامة.

وأوضحت أميرة حسن مختار، أن حياتها عادت إلى طبيعتها بالتدريج مرة أخري ولكن مازالت تفتقد وجود والدتها حتى الآن، مشيرة إلى أنها تشاهد جميع الأعمال التى تعرض للفنانة وتشعر بالسعادة عند رؤيتها.

وأشارت إلى أنها استمعت إلى أعمال قامت بها والدتها على الراديو ولم تكن تعرفها قبل رحيلها، ولكن اندهشت عندما استمعت إلى تلك الأعمال الرائعة لها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ابنة رجاء الجداوي تنشر صور زيارة بوسي شلبي لـ قبر والدتها.. شاهد

ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلاد والدتها.. شاهد

الذكرى الـ 82 لميلاد الراحلة رجاء الجداوي.. ابنتها: أشعر إنها كانت أم لكل الفنانين والجمهور

في ذكرى ميلادها.. ابنة الراحلة رجاء الجداوي تبكي على الهواء.. فيديو

خلعت الحجاب بعد وفاة والدتها.. هجوم على ابنة رجاء الجداوي

فيديو جراف.. هجوم على ابنة رجاء الجداوي لهذا السبب

ترشيحاتنا

لف وارجع تاني.. لعنة الولاية الثانية نذير شؤم لجماهير الزمالك بعد عودة باتشيكو

في عيد ميلاد ويل سميث.. زوجته فضحت خيانتها له مقابل 45 مليون دولار

خطيب الأزهر: لابد من تحصين الأسرة ضد فساد عصر المعلومات

سجين يهرب من "الإعدام" في أنابيب الصرف الصحي.. تفاصيل

خبير: ارتفاع سعر الفائدة علا بالمستوى العام للأسعار وخفض قدرة شراء للعملة

البعثة الأممية تطالب بوقف فوري للاشتباكات المسلحة بين ميليشيات الوفاق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للرئتين.. 5 أطعمة تحافظ عليها وتجدد حيويتها

طريقة عمل الباذنجان بالفراخ

أحدث جولة ملكية للأمير هاري وميجان ماركل تثير الجدل لتكلفتها |شاهد