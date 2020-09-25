ابنة رجاء الجداوي تبكي قبل دخول استوديو معكم.. فيديو

قالت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ، إنها بكت فى الكواليس قبل دخولها لاستديو البرنامج بسبب التقرير الذي تم عرضه لوالدتها خلال البرنامج.





وأضافت أميرة حسن مختار خلال حوارها التليفزيوني فى برنامج "معكم مني الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الوقت منذ وفاة الراحلة رجاء الجداوي مر عليها بصعوبة بالغة وتتمني عودتها مرة أخري.





وتابعت ابنة الراحلة رجاء الجداوي، أنها تحب الضحك دائما مثل والدتها تماما بالرغم من أنها لديها مشاعر حزن وفقدان بعد وفاة والدتها بشكل كبير ولكنها لا تستطيع الاستغناء عن الابتسامة.





وأوضحت أميرة حسن مختار، أن حياتها عادت إلى طبيعتها بالتدريج مرة أخري ولكن مازالت تفتقد وجود والدتها حتى الآن، مشيرة إلى أنها تشاهد جميع الأعمال التى تعرض للفنانة وتشعر بالسعادة عند رؤيتها.





وأشارت إلى أنها استمعت إلى أعمال قامت بها والدتها على الراديو ولم تكن تعرفها قبل رحيلها، ولكن اندهشت عندما استمعت إلى تلك الأعمال الرائعة لها.



