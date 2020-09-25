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رياضة

فاروق جعفر: كالديرون كان قريبًا من الزمالك.. وهذا سبب تفضيل ‏باتشيكو ‏

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:30 م
صدى البلد
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محمد سمير
أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن الأرجنتيني كالديرون كان ‏قريبًا من تدريب فريق الكرة بالنادي، قبل الاستقرار على البرتغالي ‏باتشيكو.‏

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:"الدراية التامة بالكرة المصرية وتولي الزمالك من ‏قبل هي أمور رجحت كفة باتشيكو".‏

وأكمل:"تحدثنا مع عدد كبير من المدربين وتم اختيار الأنسب وفقًا ‏لمعايير محددة على رأسها الإلمام بأجواء الكرة المصرية".‏

وأعلن نادي الزمالك تعاقده مع البرتغالي جيمي باتشيكو، لقيادة الفريق الأبيض، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي رحل قبل أسبوعين، وفسخ عقده من طرف واحد.

وسابق الزمالك، الزمن للتعاقد مع مدرب جديد، في ظل قرب خوض مباريات دوري أبطال أفريقيا، بعدما وضعهم كارتيرون في موقف صعب.

ويستضيف الرجاء نظيره الزمالك في المغرب يوم 18 أكتوبر المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، بينما يلتقي الفريقان إيابًا في برج العرب بالإسكندرية، يوم 24 من الشهر نفسه.
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