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رياضة

أيمن المزين: رئيس طنطا أبلغني بالإقالة هاتفيا بعد الهزيمة أمام بيراميدز

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:34 ص
أيمن المزين
أيمن المزين
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محمد رشاد
قال أيمن المزين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا سابقا، إن فريق طنطا، قدم مباريات قوية في بداية الدوري، لافتا إلى أن أزمة كورونا تسببت في كبوة للفريق. 

وأضاف أيمن المزين في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مجلس إدارة طنطا أقالني بعد الهزيمة أمام فريق بيراميدز، ورئيس نادي طنطا أخبرني بالإقالة بالتليفون، بعد يومين من تلك المباراة".

وأوضح: "عودتي لفريق طنطا في المرة الثانية كانت بسبب ضغوط من أعضاء مجلس الإدارة لمحاولة إنقاذ الفريق".

وتابع: "بعض الأندية في مصر تتعامل مع المدربين من منطلق كونهم نجوم سابقين في الأندية الكبيرة".

وأتم: المصري والإسماعيلي في موقف صعب للغاية في الدوري لكنهما قادران على البقاء بالدوري.

ومن جهته، قال فايز عريبي رئيس نادي طنطا، إن  رضا عبد العال المدير الفني للفريق مستمر للموسم القادم، ولا توجد نية لتغيير الجهاز الفني خلال الفترة القادمة، نقدم كل الدعم للجهاز الفني الحالي وراض عن آداء اللاعبين وسنقدم لهم الدعم في ما تبقى من مباريات الدوري
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