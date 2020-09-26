أيمن المزين: رئيس طنطا أبلغني بالإقالة هاتفيا بعد الهزيمة أمام بيراميدز

قال أيمن المزين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا سابقا، إن فريق طنطا ، قدم مباريات قوية في بداية الدوري ، لافتا إلى أن أزمة كورونا تسببت في كبوة للفريق.





وأضاف أيمن المزين في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مجلس إدارة طنطا أقالني بعد الهزيمة أمام فريق بيراميدز، ورئيس نادي طنطا أخبرني بالإقالة بالتليفون، بعد يومين من تلك المباراة".





وأوضح: "عودتي لفريق طنطا في المرة الثانية كانت بسبب ضغوط من أعضاء مجلس الإدارة لمحاولة إنقاذ الفريق".





وتابع: "بعض الأندية في مصر تتعامل مع المدربين من منطلق كونهم نجوم سابقين في الأندية الكبيرة".





وأتم: المصري والإسماعيلي في موقف صعب للغاية في الدوري لكنهما قادران على البقاء بالدوري.



