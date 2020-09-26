AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد القبض على 5 أشخاص.. اعتقال مشتبه به جديد في حادث الطعن بباريس

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:44 ص
اعتقال مشتبه به جديد
اعتقال مشتبه به جديد في حادث الطعن بباريس
Advertisements
قسم الخارجي
تمكنت السلطات الفرنسية من توقيف مشتبه فيه جديد في هجوم الطعن قرب المقر القديم لصحيفة شارلي إيبدو في العاصمة باريس، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

كانت السلطات الفرنسية اعتقلت 5 أشخاص بينهم المشتبه فيه الرئيسي الذي احتجز عقب الهجوم مباشرة، حيث اتضح أنه شاب باكستاني يبلغ 18 عاما.

اقرأ أيضا:

وأفرجت السلطات عن أحد الموقوفين بعد اعتقاله أمس الجمعة على خلفية حادث طعن قرب مقر صحيفة شارلي إيبدو السابق.

من جانبه رجح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن يكون هجوم الطعن قرب المقر السابق لصحيفة شارلي إيبدو في العاصمة باريس عملا إرهابيا من قبل إسلاميين متطرفين.

وذكر الوزير الفرنسي أن هناك تحقيقا مفتوحا وليس له أن يعلق عليه، وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وأضاف دارمانين "من الواضح أنه عمل إرهابي إسلامي.. إنه هجوم دموي جديد ضد بلدنا".

وكانت السلطات الفرنسية قد أكدت أن ممثلي الادعاء العام في البلاد يتعاملون مع هجوم الطعن الذي وقع قرب المقر السابق لمجلة شارلي إيبدو الساخرة في باريس على أنه حادث إرهابي محتمل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة 4 أشخاص في حادث طعن قرب مقر صحيفة أساءت للنبي محمد في باريس.. فيديو

القبض على منفذ هجوم الطعن قرب مقر الصحيفة المسيئة للنبي في باريس

إصابة شخصين في عملية طعن بالعاصمة الفرنسية باريس.. فيديو

رئيس المجلس الأوروبي يتضامن مع فرنسا بعد الهجوم الإرهابي في باريس

الكشف عن هوية منفذ هجوم الطعن قرب مقر شارلي إيبدو بـ باريس

اعتقال 5 أشخاص على خلفية هجوم الطعن قرب مقر شارلي إيبدو في باريس

ترشيحاتنا

الكلاب والكشف عن فيروس كورونا.. طريقة جديدة سريعة

شاهد.. رجل وزوجته يعتديان بوحشية على نادلة في مطعم | فيديو

كانت حاسة إنها هتموت.. ابنة رجاء الجداوى تحكي أسرارا لأول مرة عن رحيل والدتها بكورونا

إعلان الحداد في أوكرانيا على ضحايا الطائرة المحترقة

بعد تلقيها 151 ألفا و540 طلب تصالح.. القليوبية تُحصل 854 مليون جنيه من البناء المخالف

بيني وبين ربنا وصال .. آخر ما كتبته أميرة شرابي قبل ارتداء الحجاب

AdvertisementS

طلبت الخلع فقطع وشها بالمطواة وأصابها بـ 163 غرزة .. اسكندرانية: زوجى أدمن المخدرات وبيشوه سمعة بناته

الفنانة الشابة أميرة شرابي ترتدي الحجاب

قصة مفزعة.. رافق زوجته المريضة فمات داخل عيادة طبيب بالشرقية

دعاء الصباح بعد صلاة الضحى من 41 كلمة يفرج همك ويقضي دينك

إسرائيل ترفع السرية لأول مرة عن تجاهل إنذار عراقي تسبب بهزيمتها في حرب أكتوبر

مع غلق باب الترشح اليوم.. 143 دائرة انتخابية للفردي و 4 دوائر للقوائم في انتخابات النواب 2020

الأهلي تراجع عقب تعاقده مع بيكهام.. عمر ياسين: الزمالك يكثف مفاوضاته لضم ظهير بيراميدز

مواعيد مباريات اليوم السبت 26 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

زوجة علاء علي: لم أستطع العمل في نادي الزمالك.. وأتمنى توفير فرصة عمل بـ أكتوبر.. فيديو

بيني وبين ربنا وصال .. آخر ما كتبته أميرة شرابي قبل ارتداء الحجاب

إعلامية كويتية لقناة الجزيرة: موتوا بغيظكم.. مصر عصية على الكل وتنعم بالأمن والاستقرار

علامة مبكرة بالفم تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة مفزعة.. رافق زوجته المريضة فمات داخل عيادة طبيب بالشرقية

بسعر أقل من 150 ألف جنيه.. أرخص 3 سيارات في السوق المصري

سعر سيتروين سي إليزيه citroen c elysee 2020.. صور