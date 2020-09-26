ستيك بصوص الفلفل الأسود والذرة المشوية

يتحاج أفراد الاسرة بين الحين والاخر لتغير اصناف الطعام التى يتناولونها لذا نقدم طريقة عمل ستيك مشوي بصوص الفلفل الأسود و الذرة المشوية التى تتميز بمذاق لذيذ ومميز وغير تقليدي، وهذه الوصفة بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير ستيك بصوص الفلفل الأسود و الذرة المشوية
4 قطع ستيك
ملح فلفل
بودرة بصل
4 ملعقة كبيرة بودرة دمي جلاس
4 كوب ماء
2 ملعقة كبيرة صويا صوص
4 ملعقة كبيرة فلفل أسود حصى
ذرة للشوي
بقدونس مفروم للتزيين
طريقة عمل ستيك بصوص الفلفل الأسود و الذرة المشوية
* يتبل الستيك بالملح والفلفل وبودرة البصل و تشوى قطع الستيك على شواية مدهونة بالزيت على الوجهين
* تشوى الذرة بجانبها على الشواية ويضاف الفلفل الحصى والصويا صوص ويترك حتى تتجانس المكونات قليلًا
* يقدم الستيك مع الذرة المشوية ويزين بالبقدونس.