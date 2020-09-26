ستيك بصوص الفلفل الأسود والذرة المشوية

يتحاج أفراد الاسرة بين الحين والاخر لتغير اصناف الطعام التى يتناولونها لذا نقدم طريقة عمل ستيك مشوي بصوص الفلفل الأسود و الذرة المشوية التى تتميز بمذاق لذيذ ومميز وغير تقليدي، وهذه الوصفة بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سى بى سى سفرة.





مقادير ستيك بصوص الفلفل الأسود و الذرة المشوية

4 قطع ستيك

ملح فلفل

بودرة بصل

4 ملعقة كبيرة بودرة دمي جلاس

4 كوب ماء

2 ملعقة كبيرة صويا صوص

4 ملعقة كبيرة فلفل أسود حصى

ذرة للشوي

بقدونس مفروم للتزيين





طريقة عمل ستيك بصوص الفلفل الأسود و الذرة المشوية

* يتبل الستيك بالملح والفلفل وبودرة البصل و تشوى قطع الستيك على شواية مدهونة بالزيت على الوجهين

* تشوى الذرة بجانبها على الشواية و يضاف الفلفل الحصى والصويا صوص ويترك حتى تتجانس المكونات قليلًا