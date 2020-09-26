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مرأة

ستيك بصوص الفلفل الأسود والذرة المشوية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:31 م
ستيك بصوص الفلفل
ستيك بصوص الفلفل الأسود والذرة المشوية
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اسماء محمد
يتحاج أفراد الاسرة بين الحين والاخر لتغير اصناف الطعام التى يتناولونها لذا نقدم طريقة عمل ستيك مشوي بصوص الفلفل الأسود و الذرة المشوية  التى تتميز بمذاق لذيذ ومميز وغير تقليدي، وهذه الوصفة بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير ستيك بصوص الفلفل الأسود و الذرة المشوية
4 قطع ستيك 
ملح فلفل 
بودرة بصل
 4 ملعقة كبيرة بودرة دمي جلاس 
4 كوب ماء 
2 ملعقة كبيرة صويا صوص 
4 ملعقة كبيرة فلفل أسود حصى 
ذرة  للشوي
بقدونس مفروم  للتزيين

طريقة عمل ستيك بصوص الفلفل الأسود و الذرة المشوية
* يتبل الستيك بالملح والفلفل وبودرة البصل و تشوى قطع الستيك على شواية مدهونة بالزيت على الوجهين
* تشوى الذرة بجانبها على الشواية ويضاف الفلفل الحصى والصويا صوص ويترك حتى تتجانس المكونات قليلًا
* يقدم الستيك مع الذرة المشوية ويزين بالبقدونس.
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