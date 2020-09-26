نتائج الشوط الأول بصعيد القسم الثاني.. تعادل بين البنك الأهلي وسوهاج .. وبني سويف يتقدم على الفيوم

انتهت أحداث الشوط الأول من مباريات دوري القسم الثاني، التي تقام اليوم السبت ، بمجموعة الصعيد، حيث تقدم فريق الأعلاميين علي الألومنيوم بهدف دون، وتقدم فريق المنيا علي فريق تيلفونات بنى سويف بهدفين للاشئ ، وتقدم فريق بنى سويف علي فريق الفيوم بهدف سجله مصطفي الصفتى .





وجاءت النتائج كالتالي:

البنك الأهلي 0 -0 سوهاج

طهطا 0-0 شبان قنا

الفيوم 0-1 بني سويف

تليفونات بني سويف 0-2 المنيا

الاعلاميين 1-0 الألمنيوم

ديروط 0-0 بترول أسيوط





جدول ترتيب المجموعة قبل الجولة :