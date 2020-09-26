نتائج الشوط الأول بصعيد القسم الثاني.. تعادل بين البنك الأهلي وسوهاج .. وبني سويف يتقدم على الفيوم

انتهت أحداث الشوط الأول من مباريات دوري القسم الثاني، التي تقام اليوم السبت ، بمجموعة الصعيد، حيث تقدم فريق الأعلاميين علي الألومنيوم بهدف دون، وتقدم فريق المنيا علي فريق تيلفونات بنى سويف بهدفين للاشئ ، وتقدم فريق بنى سويف علي فريق الفيوم بهدف سجله مصطفي الصفتى .
وجاءت النتائج كالتالي:
البنك الأهلي 0 -0 سوهاج
طهطا 0-0 شبان قنا
الفيوم 0-1 بني سويف
تليفونات بني سويف 0-2 المنيا
الاعلاميين 1-0 الألمنيوم
ديروط 0-0 بترول أسيوط
جدول ترتيب المجموعة قبل الجولة :
1- بني سويف : 38
2- البنك الاهلي : 38
3- الالومنيوم : 33
4- الشبان المسلمين : 31
5- بترول اسيوط : 28
6- سوهاج : 25
7- تليفونات بني سويف : 23
8- المنيا : 22
9- الاعلاميين : 20
10- الفيوم : 18
11- ديروط : 11
12- طهطا : 11