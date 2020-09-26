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رياضة

نتائج الشوط الأول بصعيد القسم الثاني.. تعادل بين البنك الأهلي وسوهاج .. وبني سويف يتقدم على الفيوم

السبت 26/سبتمبر/2020 - 04:03 م
البنك الاهلي
البنك الاهلي
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رباب الهواري
انتهت أحداث الشوط الأول من مباريات دوري القسم الثاني، التي تقام اليوم السبت ، بمجموعة الصعيد، حيث تقدم فريق الأعلاميين علي الألومنيوم بهدف دون، وتقدم فريق المنيا علي فريق تيلفونات بنى سويف  بهدفين للاشئ ، وتقدم فريق بنى سويف علي فريق الفيوم بهدف سجله مصطفي الصفتى   . 

وجاءت النتائج كالتالي: 
البنك الأهلي 0 -0 سوهاج 
طهطا 0-0 شبان قنا 
الفيوم 0-1 بني سويف
تليفونات بني سويف 0-2 المنيا 
الاعلاميين 1-0 الألمنيوم
ديروط 0-0 بترول أسيوط 

جدول ترتيب المجموعة قبل الجولة : 
1- بني سويف : 38 
2- البنك الاهلي : 38 
3- الالومنيوم : 33 
4- الشبان المسلمين : 31 
5- بترول اسيوط : 28 
6- سوهاج : 25
7-  تليفونات بني سويف : 23 
8- المنيا : 22
9- الاعلاميين : 20 
10- الفيوم : 18 
11- ديروط : 11 
12- طهطا : 11 
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