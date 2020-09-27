علامات موت الفجأة.. لماذا استعاذ منه النبي؟

موت الفجأة .. انتشر كثيرا طوال الفترات الماضية فيديوهات لموت الفجأة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن البعض فسره بطرق مختلفة واستندوا إلى آراء قالوا إنها أحاديث نبوية وردت عن النبي، لكن نسرد خلال السطور المقبلة علامات موت الفجأة، ودعاء النبي لموت الفجأة.





قال عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق : إن موت الفجأة مهمته تنبيه الأحياء ولا يعد علامة على سوء خاتمة الميت، مضيفا أن هدف موت الفجأة تنبيه لمن هو على قيد الحياة والاتعاظ بالميت الذي مات أمامه وغسله وكفنه ودفنه، فكل هذه الأمور على الحي أن يتعظ منها ويقيم أفعاله ويبتعد عن المعاصي ويتقرب إلى الله بالطاعات، مشيرا إلى أن الموت حقيقة يراه المسلم بعينه يوميا ولكن لا يريد أن يتعظ.









قال فضيلة الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، في فيديو مسجل له إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للموت سببا ولا زمانًا ولا مكانًا ولا عمرًا، بل جهل أمره ليعلم المرء أن الله يريد أن يعيش الإنسان في الموت حتى لا يغفل عنه الإنسان لأن الآفة التي يعيشها الأغلب أنه ينسى الموت.





وأضاف أن يجب أن يتذكر الإنسان حقيقة الموت كل وقت ولا يغفلها حتى يلقى الله على طاعة فيخاف أن يرتكب معصية في وقت فيقبض الله روحه فيه، مشيرا إلى أن الموت بدون أسباب، فهو مات لانه يموت فلا تفكير في ذلك.





يقول الله تعالى "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ" معنى الذوق هو إحساس الإنسان بألم الموت، والمعني كل نفس ذائقة مقدمات الموت ولذلك يأتي على الإنسان وقت يدرك أنه لا محالة فيه فقد بلغت الروح الحلقوم.





عن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة، كما رواه الطبراني والألباني، كما ورد عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ مَوْتِ الْفَجْأَةِ؟ فَقَالَ: «رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ، وَأَخْذَةُ أَسَفٍ لِلْفَاجِرِ».









الأصل أن يكون المسلم على استعداد تام للموت بأن يكون على طريق الله فى كل وقت، والصالحين والطائعين لايُخاف عليهم من موت الفجأة أما العصاة والمذنبون هم من يخاف عليهم من ذلك، وأحاديث الاستعاذة من موت الفجأة هي بمثابة جرس إنذار للغافلين عن طريق الله تعالى حتى يستقيموا.





من عاش على شىء مات عليه فمن عاش حياته على فعل الطاعات والعبادة لله يختم الله له بالخاتمة الحسنة حتى وإن فعل بعض الزلات والمعاصى دون قصد منه وفقه الله إلى التوبة قبل الموت.









قال صلى الله عليه وسلم: (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ)، وقال عليه الصلاة والسلام: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع) وذكر منها: (عن عمره فيما أفناه؟ وعن شبابه فيما أبلاه؟).





فَقه شباب السلف تلك المعاني حتى قال الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقوامًا كان أحدهم أشحّ على عمره منه على درهمه.





قال ابن عَقِيل الحنبلي رحمه الله: إني لا يحلّ لي أن أضيّع ساعة من عمري، حتى إذا توقّف لساني عن مذاكرة أو مناظرة، وبصري عن مطالعة؛ أعملت فكري في حال راحتي وأنا مُسْتطرِح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطّره.





ولهذا خلَّف رحمه الله آثارا عظيمةً ككتاب الفنون الذي قيل عنه: إنه بلغ ثمانمائة مجلد حتى قال عنه الذهبي رحمه الله: لم يُؤلَّف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب.

دعاء موت الفجأة الصحيح والوارد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- والذي يعد من الأولى للإنسان أن يدعو بما كان النبيّ صلّى الله عليه وسلم يدعو به : عنْ عبد اللّه بن عُمر رضي الله عنهما قال : كان منْ دُعاء رسُول اللّه صلّى اللّهُ عليْه وسلّم: «اللّهُمّ إنّي أعُوذُ بك منْ زوال نعْمتك، وتحوُّل عافيتك، وفُجاءة نقْمتك، وجميع سخطك » رواه مسلم.





دعاء موت الفجأة فورد فيه أن إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- استعاذ من موت الفجأة ووردت عدة أحاديث نبوية تدل على ذلك، مستشهدًا بحديث ورد عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ مَوْتِ الْفَجْأَةِ؟ فَقَالَ: «رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ، وَأَخْذَةُ أَسَفٍ لِلْفَاجِرِ»، والسبب فى استعاذة النبى –صلى الله عليه وسلم- من موت الفجأة في دعاء موت الفجأة هو أن الإنسان لا يستطيع عند موت الفجأة أن يتوب من فعل المعاصى والذنوب التى كان يفعلها فى دنياه، أو أن يقضى ما عليه من حقوق فى رقبته للعباد أو لله تعالى، أو الاستزادة من فعل الخيرات والأعمال الصالحة، وإن كان بعض العلماء قد ضعفوا الأحاديث التى تدل على استعاذة النبى من موت الفجأة.









اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» هذا من أجمع الدعوات التي أرشد إليها النبي ﷺ.





كذلك من دعاء النبي ﷺ: «اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر».





-«اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر». هذا خرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة- رضى الله عنه-.





- ومن دعائه أيضًا - صلى الله عليه وسلم-«اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، وغلبة العدو، وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجذام، والجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال كل هذه دعوات عظيمة، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».



